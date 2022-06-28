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يغفل الكثير من الأشخاص عن أهمية المستحضرات الطبيعية في عمليات التجميل والعناية بالبشرة حيث إنه من أهم المكونات والأشياء الطبيعية التي يمكن أن تستخدم في تجميل البشرة والعناية بها هم القهوة وزيت الزيتون، حيث يمكن أن يتم إعداد ماسك باستخدام القهوة وزيت الزيتون في المنزل بتكلفة بسيطة جدا وفي هذا المقال سنتعرف على فوائد ماسك القهوة وزيت الزيتون بشيء من التفصيل وكيف يمكننا الحصول على أكبر قدر من الجمال والنضارة لبشرتك من خلال استخدامه. ملعقة من القهوة على زيت الزيتون الأصلي للبشرة المكونات: يتم إحضار أربعة ملاعق من القهوة الناعمة.

ست ملاعق من زيت الزيتون الأصلي. طريقة التحضير: أولا: يلزم التأكد من نعومة القهوة المستخدمة في الماسك من خلال طحنها بشكل جيد.

ثانيا: ومن ثم يتم وضعها في طبق صغير ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون عليها.

ثالثا: ومن ثم نقوم بتقليب هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد حتى نحصل على قوام جيد ومتماسك.

رابعا: وبعد ذلك وبعد أن حصلنا على كريم جيد نقوم بدهن علي الوجه بشكل دائري ويتم ترك المزيج على الوجه.

خامسا: كما يلزم ألا يتم إزالته إلا بعد ساعة على الأقل قبل أن يتم غسل الوجه بالماء البارد.

سادسا: ومن أجل الحصول على نتائج جيدة يجب أن نقوم بتكرار هذه الوصفة 3 مرات أسبوعياً على الأقل. كريم القهوة وزيت الزيتون للشعر نستطيع أيضاً أن نصنع قناع القهوة وزيت الزيتون للوجه من خلال إحضار ملعقة كبيرة من القهوة مع ملعقتين من زيت الزيتون.

ويتم خلطهم مع بعض جيدا حتى نحصل على كريم جيد ومتماسك.

ثم يتم وضع هذا المزيج على الرأس لنبدأ بعد ذلك بتدليك الشعر من الجذور إلي الأطراف ونترك هذا القناع على الشعر لمدة 30 دقيقة على الأقل.

وبعد ذلك يتم إزالته بالشامبو والماء ويتم تكرار هذه الوصفة مرتين في الأسبوع من أجل نتائج فعالة.

تعتبر هذه الوصفة من أهم وصفات العناية بالشعر حيث تمنع تساقط الشعر وتعمل على تقويته، كما يساعد على الحصول على فروة رأس طبيعة ويعمل على تخفيف الحكة. عمر شويل - جدة ملعقة من القهوة على زيت الزيتون الأصلي وصفة جبارة الكثير يفعل المستحيل حتى لا يعرفها أحداً - ثقفني

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