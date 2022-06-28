نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الطريقة الجهنمية لتنظيف الكرشة ستجعلك تنظفين 10 كيلو كرشة في 5 دقائق فقط بدون مياه مغلية ولا دعك في المقال التالي

تعد الكرشة الطبق الرئيسي الذي لا تتخلى عنه أغلب الأسر المصرية، سواء كان ذلك في الأيام العادية أو المناسبات مثل عيد الأضحى المبارك، وقد تواجه العديد من ربات المنازل مشكلة وصعوبة أثناء تنظيفها، وهذا ما حرصنا على توفيره لكي من خلال موقعنا حيث بوصفة بسيطة يمكن الحصول على كرشة نظيفة. الطريقة الجهنمية لتنظيف الكرشة (طريقة تنظيف الكرشة بملح الليمون) أولاً: المكونات المطلوبة: ملح ليمون.

ملح.

ماء.

دقيق. ثانياً: طريقة التنظيف: تعد تلك الطريقة من أسهل الطرق التي تساعد على تنظيف الكرشة، ولكي تتم بنجاح يجب اتباع الخطوات الآتية: أولا: قومي بجلب وعاء كبير وغويط حتى ثم اغسلي الكرشة بالماء لمدة لا تقل عن 10 دقائق، وذلك حتى تتخلص من الشوائب والرواسب العالقة بها.

ثانيا: وبعد ذلك ضعيها في مصفاة حتى تصفي من الماء جيداً، ثم احضري إناء مليء بملح الليمون وضعيها فيه لمدة لا تقل عن ساعة (حسب المقدار).

ثالثا: واحرصي على استخدام طرف السكين الحاد عند القيام بعملية كشط الكرشة، ثم اغسليها بالماء وضعيها مرة أخرى في ملح الليمون لمدة لا تزيد عن 15 دقيقة.

رابعا: ثم أعيدي عملية كشط الكرشة مرة أخرى، ثم اغسليها بالماء ثم اغسليها بالماء حتى تلاحظي الفرق في لونها.

خامسا: وفي النهاية والتخلص من الرائحة قومي بغسلها بالدقيق والملح لمدة 10 دقائق.

سادسا: ثم اتركيها في الماء والخل والليمون ساعة وبعد غسلها بالماء العادي تصيح جاهزة للطهي. طريقة تنظيف الكرشة بالخل أولاً: المكونات المطلوبة: زجاجة من الخل.

ماء ساخن.

المقدار المرغوب من الكرشة. ثانياً: طريقة التنظيف: أولاك في البداية قومي بتسخين الماء على النار، ثم أضيفي إليه الخل وانتظري حتى يصل إلى الغليان.

ثانيا: وبعد ذلك قومي بوضع الكرشة في الماء الساخن واتركيها حتى تغلي.

ثالثا: ثم أسرعي في كشط الأجزاء السوداء منها باستخدام السكين، حتى تصبح بيضاء تماماً.

رابعا: وفي النهاية قومي بوضعها في وعاء مليء بالماء مع ملعقة واحدة من بيكنج صودا لمدة عشر دقائق.

خامسا: ثم ارفعيها واغسليها بالدقيق جيداً وبذلك تكون جاهزة للطهي. عمر شويل - جدة الطريقة الجهنمية لتنظيف الكرشة ستجعلك تنظفين 10 كيلو كرشة في 5 دقائق فقط بدون مياه مغلية ولا دعك - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر الطريقة الجهنمية لتنظيف الكرشة ستجعلك تنظفين 10 كيلو كرشة في 5 دقائق فقط بدون مياه مغلية ولا دعك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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