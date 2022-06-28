مسحة من كريم البانثينول على الشعر نتيجته لا تخطر على بال العفريت ستحول شعرك 180 درجة

يعد كريم بانثينول وأشهر الكريمات المتميزة في عالم الجمال ومجال العناية بالشعر حيث يوفر للبشرة والشعر الكثير من عوامل الحماية، وذلك بفضل ما يحتوي على من عناصر هامة داخلة في تركيبه لذا يستخدم من قبل العديد من النساء للحصول على شعر جميل وناعم بمسحة واحدة من خلال عمل وصفة بسيطة وغير مكلفة للحصول على أفضل النتائج للشعر، كما أنه يقضي على مشكلة الشعر الجاف ويمنح مظهرا انسيابيا وهو الأمر الذي يسهل تمشيطه.

مسحة من كريم البانثينول على الشعر

تركيب كريم بانثينول:

فيتامين B5.

بوتو ناميد.

ديكسبانتينول.

حمض بانتوثينيك.

وبالنظر إلى العناصر الداخلة في تركيبه نجد أن كريم بانثينول آمن لجميع أنواع البشرة دون أن يتسبب في حدوث أي آثار جانبية، ويمكننا التعرف على تلك الوصفة المعالجة للشعر من خلال الآتي:

المكونات:

مقدار ملعقة صغيرة من كريم بانثينول.

ملعقة صغيرة من زبدة الشيا

ملعقة صغيرة من زيت السمسم

ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو

ملعقة ونصف من زيت جوز الهند

طريقة التحضير:

عليك بخلط كل تلك المكونات معاً ووضعها على الشعر وتركها لمدة ساعتين.

ثم بعد ذلك نقوم بغسيل وتنظيف الشعر تماما من خلال غسيل الشعر بالشامبو.

فوائد كريم بانثينول للشعر