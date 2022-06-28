نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسحة من كريم البانثينول على الشعر نتيجته لا تخطر على بال العفريت ستحول شعرك 180 درجة في المقال التالي
يعد كريم بانثينول وأشهر الكريمات المتميزة في عالم الجمال ومجال العناية بالشعر حيث يوفر للبشرة والشعر الكثير من عوامل الحماية، وذلك بفضل ما يحتوي على من عناصر هامة داخلة في تركيبه لذا يستخدم من قبل العديد من النساء للحصول على شعر جميل وناعم بمسحة واحدة من خلال عمل وصفة بسيطة وغير مكلفة للحصول على أفضل النتائج للشعر، كما أنه يقضي على مشكلة الشعر الجاف ويمنح مظهرا انسيابيا وهو الأمر الذي يسهل تمشيطه.
مسحة من كريم البانثينول على الشعر
تركيب كريم بانثينول:
- فيتامين B5.
- بوتو ناميد.
- ديكسبانتينول.
- حمض بانتوثينيك.
وبالنظر إلى العناصر الداخلة في تركيبه نجد أن كريم بانثينول آمن لجميع أنواع البشرة دون أن يتسبب في حدوث أي آثار جانبية، ويمكننا التعرف على تلك الوصفة المعالجة للشعر من خلال الآتي:
المكونات:
- مقدار ملعقة صغيرة من كريم بانثينول.
- ملعقة صغيرة من زبدة الشيا
- ملعقة صغيرة من زيت السمسم
- ملعقة صغيرة من زيت اللوز الحلو
- ملعقة ونصف من زيت جوز الهند
طريقة التحضير:
- عليك بخلط كل تلك المكونات معاً ووضعها على الشعر وتركها لمدة ساعتين.
- ثم بعد ذلك نقوم بغسيل وتنظيف الشعر تماما من خلال غسيل الشعر بالشامبو.
فوائد كريم بانثينول للشعر
- هام جدا في عملية نمو الشعر: وذلك بفضل ما يحتوي عليه من حمض البانتوثنيك الذي يعد أحد العناصر الضرورية لنمو وتكثيف الشعر بالإضافة إلى أنه يلعب دورا هاما في تحفيز نمو الشعر وتقوية بصيلاته.
- يعالج تلف الشعر: يساعد استخدام كريم بانثينول على منح الشعر المرونة الكافية لصحته وكذلك يعمل على إصلاح بصيلات الشعر التالفة الأمر الذي يجعل مظهره مقبولا وأكثر روعة ولهذا ينصح النساء الذي قد تضرر شعرهن نظرا لكثرة استخدام أدوات التجفيف او الاستشوار استخدام كريم بانثينول فهو يعمل على ترميم بصيلات الشعر التالفة ويعيد إليها نشاطها من جديد.
- يعالج جفاف الشعر: تعد مشكلة جفاف الشعر من أكثر المشاكل التي تزعج كثيرا من النساء ويريدون الحصول على حل جذري لأن مشكلة جفاف الشعر ترافقها مشكلة أخرى ألا وهي مشكلة تقصف الشعر وزيادة هيشانه لهذا يعد كريم بانثينول الحل الأمثل لأصحاب الشعر الجاف حيث منحه كريم بانثينول الترطيب الذي يستمر لأطول فترة ممكنة بالإضافة إلى منحه الشعر لمعانا غير عاديا بعد استخدامه.
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