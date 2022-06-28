نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اصنعي مزيل عرق طبيعي يخلصك من رائحة العرق الكريهة تماماً ويترك رائحة جميلة على جسمك ولن يضرك في المقال التالي

مع دخول فصل الصيف وارتفاع درجات الحرارة، قام العديد من النساء والرجال باستخدام وسائل التواصل الاجتماعي للبحث عن أفضل وأسهل الطرق لصنع مزيل عرق طبيعي يستطيع القضاء على الرائحة الكريهة ويحد من عملية إفراز العرق، وهي المشكلة التي يعاني من الكثير من الأفراد حول العالم ولا يستطيعون القضاء عليها. اصنعي مزيل عرق طبيعي (طريقة صنع مزيل عرق جوز الهند) أولاً: المكونات: نصف كوب من زيت جوز الهند.

نصف كوب صودا الخبز.

عبوة مزيل عرق فارغة.

بضع قطرات من الزيت العطري حسب الرغبة، مثل: إكليل الجبل. ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام: لكي تقومي بصنع ذلك المزيل للعرق في المنزل بشكل صحيح يجب عليكأن تتبعي الخطوات الآتية: الخطوة الأولى: قومي بإحضار وعاء مناسب ثم ضعي فيه كلا من زيت جوز الهند وصودا الخبز، ثم اخلطيهم معاً جيداً.

الخطوة الثانية: ثم قومي بإضافة قطرات الزيت العطري إلى الخليط وبعدها واخلطيهم سوياً أيضاً.

الخطوة الثالثة: بعد الانتهاء من المزج قومي بوضع الخليط في عبوة مزيل العرق الفارغة ثم ضعيها في مكان بارد.

الخطوة الرابعة: يجب عليكاستعماله المزيل لمدة مرتين بشكل يومي حيث يمكنك وضع قطرات منه قبل ارتداء الملابس. طريقة صنع مزيل عرق شمع العسل أولاً: المكونات: 5 نقاط من فيتامين هـ.

10 غرام من شمع العسل.

20 غرام من زبدة الشيا.

10 غرام من زيت اللوز.

بضع قطرات من أي زيت عطري.

20 غرام من زيت جوز الهند.

عبوة مزيل عرق قديمة وفارغة. ثانياً: طريقة التحضير والاستخدام: الخطوة الأولى: في البداية قومي بتذويب زبدة الشيا في حمام مائي، ثم أضيفي إليها شمع العسل وزيت جوز الهند وزيت اللوز، واحرصي على مزجهم أثناء العملية.

الخطوة الثانية: ثم بعد ذوبان كافة المكونات السابقة يجب أن تقومي بإغلاق النار، واتركي الخليط حتى يبرد تماماً.

الخطوة الثالثة: ثم بعد الانتهاء من ذلك قومي بوضع قطرات من الزيت العطري ومن فيتامين هـ، واخلطيهم بشكل جيد.

الخطوة الرابعة: وفي النهاية قومي بحفظ الخليط في عبوة مزيل عرق قديمة، حتى يمكنك استخدامه في أي وقت ممكن. عمر شويل - جدة اصنعي مزيل عرق طبيعي يخلصك من رائحة العرق الكريهة تماماً ويترك رائحة جميلة على جسمك ولن يضرك - ثقفني

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