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عمر شويل - جدة إضافة القهوة إلى الروتين اليومي والمعتاد للعناية بالبشرة هي خطوة هامة لابد منها وذلك نتيجة لما تحتويه القهوة من خصائص علاجية ومغذيات طبيعية مفيدة وهامة للبشرة وتقوم تلك الخصائص بمعالجة البشرة من أي مشاكل قد تواجهها مثل التصبغات والبقع الداكنة، حيث أن مقشر القهوة يحسن من حالة البشرة ويعيد إليها رونقها وجمالها المعتاد وذلك بالمواظبة على استخدام القهوة للبشرة نعرفكم اليوم على مقشر القهوة الطبيعي للبشرة يفتح بشرتك بنسبة 100% ويزيل أي اسمرار أو بقع على وجهك أو جسمك تابعوا معنا لمعرفة مكونات وطريقة هذا المقشر.

مقشر القهوة الطبيعي للبشرة يفتح بشرتك بنسبة 100%

هناك أكثر من وصفة من وصفات القهوة المتاحة للعناية بالجسم أو البشرة مثل مقشرات القهوة التي أصبحت منتشرة كثيرًا الفترة الأخيرة بفضل خصائص القهوة العلاجية في تفتيح وتبييض الجسم، ومن أبرز وصفات القهوة للبشرة والجسم:

القهوة والعسل

يتم استخدام مقشر القهوة للحصول على بشرة ناعمة وملمس لا يقاوم وهذا المقشر من القهوة والعسل سيجعلكم تشعرون بهذا الفرق إذ يتم خلط كمية متساوية من العسل والقهوة وتدليك الوجه به برفق مع عدم الاقتراب من العين وما حولها ونترك المقشر على البشرة لربع ساعة على الأقل.

القهوة والكركم

هنا نعتمد على الكركم الغني بفيتامين سي القادر على تفتيح البشرة والتخلص من البهتان وكذلك على الزبادي الذي يوفر أحماض الألفا هيدروكسي للبشرة وهي قادرة على شد البشرة والتخلص من التجاعيد أما عن القهوة فهي المسؤولة عن تقشير الجلد وترطيب المنطقة وإعطائها ملمسًا ناعمًا ويتم فقط خلط كمية متساوية من كل مكون من المكونات السابقة وتطبيق الوصفة على البشرة أو الجسم والتدليك لأقل من خمس دقائق وبعد ربع ساعة أو نصف ساعة يتم الشطف الجيد.

فوائد القهوة للبشرة

المعروف عن القهوة أنها من المشروبات المفيدة للجسم إذا تم تناولها في الحد المعقول بالنسبة للرجال والنساء، ولكن لا يشاع عنها بصورة كبيرة أنها من المكونات الطبيعية المفيدة للبشرة على الرغم من فوائدها العديدة مثل تقشير البشرة وتنعيمها والحفاظ على البشرة من الحبوب والبثور وإزالة الشوائب والتصبغات والرؤوس السوداء والتخلص من التجاعيد والسيلوليت.