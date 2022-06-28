الغريبة الفاخرة بثلاث مكونات فقط سهلة وسريعة

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الغريبة الفاخرة من المخبوزات التي ترتبط بأيام الاعياد وتحرص الكثير من العائلات على عملها في المنزل بمشاركة الأطفال بدلاً من شرائها جاهزة للشعور بفرحة العيد، وتوجد أكثر من طريقة لعمل الغريبة ولكن تظل الطريقة التقليدية القديمة باستخدام السمن البلدي من أنجح وصفات عمل الغريبة بطعم وشكل مميز، ولنجاح عمل الوصفة يجب أن نلتزم بخطوات طريقة التحضير والمقادير المحددة للمكونات لنحصل على غريبة ناعمة بطعم رائع، وسوف نقدم لكم من خلال موقع ثقفني، طريقة عمل الغريبة الفاخرة بثلاث مكونات فقط. مكونات الغريبة الفاخرة

بثلاث مكونات فقط يمكنك تحضير الغريبة بطعم أحلى من الجاهز، وسوف نقدم لكم المكونات اللازمة لعملها بالمقادير المضبوطة: 3 أكواب ونصف من الدقيق متعدد الاستعمالات (500 جرام).

كوب وربع من السمن البلدي البارد (250 جرام).

كوب من السكر البودرة الناعم (200 جرام). طريقة التحضير التزمي سيدتي بخطوت طريقة التحضير التالية للحصول على غريبة بطعم وشكل مميز: نضع السمن في الثلاجة لمدة ساعة حتى يتماسك قبل البدء في عمل الغريبة. نضع كوب وربع من السمن البارد وكوب من السكر البودرة الناعم ونقلب جيداً بالمضرب اليدوي حتى نحصل على قوام ناعم وكريمي. ثم نقوم بإضافة ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق بالتدريج ونقلب باليد بدون عجن حتى نحصل على عجينة ناعمة وطرية ثم تغطي بكيس بلاستيك وتوضع في الثلاجة لمدة ربع ساعة حتى يسهل تشكيلها. نخرج العجينة ونشكلها كرات صغيرة الحجم وتوضع في صينية غير مدهونة وتزين على الوجه بقطعة صغيرة من الفستق الحلبي المجروش ( اختياري) ثم نخبزها في فرن ساخن مسبقاً على درجة حرارة 150 مئوية على الرف الأوسط لمدة 10 دقائق حتى تنضج تماماً. ثم نخرج الصينية من الفرن ونترك الغريبة في الصينية حتى تبرد تماماً بدون تحريك ثم توضع في طبق التقديم وتقدم بألف صحة وعافية. نصائح لنجاح عمل الغريبة سنقدم لكم فيما يلي مجموعة من النصائح لنجاح عمل الغريبة: عدم ترك الغريبة في الفرن فتره طويلة حتى لا تجف ويتغير لونها. يجب استخدام السمن وليس الزبدة لأنها تحتوي على نسبة سوائل والغريبة لا تحتاج لأي سوائل، ويفضل استخدام السمن البلدي لأنه يكسب الغريبة طعم مميز وفي حالة عدم توفره استخدمي أي نوع سمن متوفر. يجب استخدام سكر بودرة منخول وناعم ويفضل الجاهز. يفضل عدم تحريك الغريبة عند خروجها من الفرن مباشرةً حتى لا تتفتت. يجب اختيار درجة حرارة متوسطة عند خبز الغريبة. اتركي الغريبة تبرد تماماً لمدة ساعتين على الأقل قبل تخزينها حتى لا تفتت أثناء تخزينها. لا نضيف البيكنج بودر لعجينة الغريبة فهى لا تحتاجه. استخدمي صواني ثقيلة وليست خفيفة عند خبز الغريبة وتجنبي التيفال والإستلس لأنها لا توزع الحرارة بشكل جيد. يجب عدم المبالغة في كمية الدقيق أو السكر أكثر من الكمية المحددة في المقادير. يفضل معايرة المكونات بالجرام حتى نحصل على قوام وطعم مميز للغريبة. من الأفضل استخدام دقيق متعدد الاستعمالات ويجب نخله قبل استخدامه لنتجنب وجود تكتلات أو شوائب. عمر شويل - جدة الغريبة الفاخرة بثلاث مكونات فقط سهلة وسريعة - ثقفني

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