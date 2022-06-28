نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر معجزات ملعقة من القهوة على شعرك لو عندك شيب وشعر أبيض تحل مشكلة عجز الكثير عن حلها في المقال التالي
هناك الكثير من النساء يشعرن بالحزن كثيرا عن رؤية الشعر بالمظهر الأبيض، حيث يعطيهم الشعور تقدم بالعمر وذلك ما يجعلهم بحاجة دائما لصبغ الشعر من أجل إعادة شكله باللون الأسود أو البني مرة أخرى، ولكن لا شك أن تلك الوصفات تكون عبارة عن تغطية مؤقتة تعمل على إتلاف الشعر وفقده قوته، ولكن من خلال القهوة يمكن إعادة تقوية شعرك مرة أخرى والقضاء على مشاكل الشيب تماما من خلال تحضير وعمل وصفة بسيطة لشعرك في المنزل غير مكلفة.
معجزات ملعقة من القهوة على شعرك
من الممكن أن يتم القضاء على الشكل الغير مرغوب فيه للشعر الأبيض من خلال استخدام مسحوق القهوة الصحي الذي يعمل على إعادة الشعر بلونه الأصلي دون الحاجة لاستخدام أي علاجات، ويمكننا التعرف على كيفية عمل تلك الوصفة الطبيعية للشعر من خلال الآتي:
إليكَ مكونات عمل وصفة التخلص من الشعر الأبيض من خلال الآتي:
- ملعقة واحدة من مسحوق البن الغامق.
- ملعقة واحدة من الحناء.
- ملعقة واحدة من النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة من زيت الزيتون.
- ملعقة واحدة من عصير الليمون.
- ملعقة واحدة كبيرة من جل الصبار.
- مقدار ربع كوب صغير من الماء الفاتر.
طريقة تحضير وصفة القهوة لعلاج الشيب
تعتبر تلك الوصفة من الوصفات الطبيعية المضمونة التي تعمل على التخلص نهائيا من مشكلة الشعر الأبيض، ويمكننا تحضير تلك الوصفة من خلال الآتي:
- أولا: قومي بإحضار وعاء صغير غويط وضعي فيه كل مكونات الوصفة وأعملِ على خلطهم باستخدام المضرب اليدوي أو الملعقة الخشبية.
- ثانيا: وبعد ذلك قومي بتوزيعه على الشعر بشكل جيدا حتى يصل إلى فروة الرأس مع التدليك لمدة خمس دقائق فقط، ولكن يجب مراعاة تنظيف الشعر بالشامبو والماء الفاتر قبل وضع الخليط على الشعر.
- ثالثا: ثم عليكِ ترك تلك الصفة على الشعر لمدة لا تقل عن نصف ساعة وبعدها قومي بتنظيف الشعر بالماء الفاتر الجاري.
- رابعا: ثم يمكنك بعد ذلك تصفيف الشعر من النهايات له حتى جذوره، وستلاحظين بعد الانتهاء من تلك الوصفة والمواظبة على استخدامها اختفاء الشعر الأبيض تماما، فيمكنك تجربتها كل أسبوعين على الأقل.
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