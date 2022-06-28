النشا والمايونيز كنز رهيب: في تفتيح البشرة والرقبة أفتح خمسة درجات٢٠٢٢

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نقدم لكم النشا والمايونيز كنز رهيب , حيث يعتبر هذا الماسك روعة في عالم التفتيح والترطيب فهو يعمل علي تفتيح البشرة والرقبة له فوائد عديدة هو يعتبر الحل الأمثل لسواد الرقبة نتيجة الحمل والولادة في بعض النساء أثناء الحمل يحصل لها الكلف في منطقة الرقبة مع مرور الوقت وحمل تلو أخر يسبب هذا الكلف مشكلة كبيرة من حيث سواد هذه المنطقة فجاءنا أليكم بهذا الماسك الرائع في تفتيح الرقبة وتخلص نهائيا من الكلف والبقع الداكنة في الوجه قد يكون هذا الماسك معجزة بنسبة لكي والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني علي طريقة عمل النشا والمايونيز كنز رهيب من مكونات بسيطة جدا وبطريقة سهلة جدا وتحدي.٢٠٢٢
مكونات عمل النشا والمايونيز كنز رهيب في تبييض وتفتيح البشرة بشكل مبهر
نقدم لكم اليوم مكونات ماسك النشا والمايونيز مكونات سهلة و بسيطة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-
- ٢ملعقة من المايونيز.
- ٢ملعقة من النشا.
- ١ملعقة صغيرة من ماء الورد.
طريقة التحضير
نقدم لكم طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في اقل وقت وتحدي وهي كما يلي:-.
- نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ٢ملعقة من النشا و٢ملعقة من المايونيز ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط كريمي .
- ثم نضع ملعقة صغيرة من ماء الورد ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات جيدا.
- ممكن وضع كبسولة من فيتامين سي للحصول على أفضل النتائج.
- والأن أصبح الماسك جاهز للاستعمال للحصول علي افضل نتائج بفضل الله.
طريقة الاستخدام
سوف نتعرف علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-
- نقوم بغسل البشرة جيدا بغسول مناسب لكي لتنظيف البشرة بشكل كامل.
- بعد ذلك نمرر قطعة من القطن بها ماء ورد علي البشرة حتي تكون البشرة جاهزة الماسك.
- نضع الماسك على البشرة وتوزع الخليط جيداً علي البشرة والرقبة.
- ونترك الماسك لمدة عشر دقائق حتي يجف تماما.
- بحركات دائرية خفيفة نتخلص من الماسك من علي البشرة والرقبة ثم نغسل الوجه جيدا حتى نتخلص من الماسك.
- سوف تلاحظين الفرق من أول استخدام تشعري بنضارة غير طبيعية وخرافية
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