النشا والمايونيز كنز رهيب: في تفتيح البشرة والرقبة أفتح خمسة درجات٢٠٢٢

نقدم لكم النشا والمايونيز كنز رهيب , حيث يعتبر هذا الماسك روعة في عالم التفتيح والترطيب فهو يعمل علي تفتيح البشرة والرقبة له فوائد عديدة هو يعتبر الحل الأمثل لسواد الرقبة نتيجة الحمل والولادة في بعض النساء أثناء الحمل يحصل لها الكلف في منطقة الرقبة مع مرور الوقت وحمل تلو أخر يسبب هذا الكلف مشكلة كبيرة من حيث سواد هذه المنطقة فجاءنا أليكم بهذا الماسك الرائع في تفتيح الرقبة وتخلص نهائيا من الكلف والبقع الداكنة في الوجه قد يكون هذا الماسك معجزة بنسبة لكي والان سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني علي طريقة عمل النشا والمايونيز كنز رهيب من مكونات بسيطة جدا وبطريقة سهلة جدا وتحدي.٢٠٢٢

مكونات عمل النشا والمايونيز كنز رهيب في تبييض وتفتيح البشرة بشكل مبهر

نقدم لكم اليوم مكونات ماسك النشا والمايونيز مكونات سهلة و بسيطة موجودة في كل منزل وهي كالتالي:-

٢ملعقة من المايونيز.

٢ملعقة من النشا.

١ملعقة صغيرة من ماء الورد.

طريقة التحضير

نقدم لكم طريقة تحضير الماسك بطريقة سهلة وبسيطة للغاية في اقل وقت وتحدي وهي كما يلي:-.

نحضر وعاء نظيف ونضع فيه ٢ملعقة من النشا و٢ملعقة من المايونيز ونقلب جيدا حتى يصبح الخليط كريمي .

ثم نضع ملعقة صغيرة من ماء الورد ونقلب جيدا حتى تمتزج المكونات جيدا.

ممكن وضع كبسولة من فيتامين سي للحصول على أفضل النتائج.

والأن أصبح الماسك جاهز للاستعمال للحصول علي افضل نتائج بفضل الله.

طريقة الاستخدام

سوف نتعرف علي طريقة الاستخدام بطريقة سهلة وبسيطة ومفيدة لكم هي كالتالي:-