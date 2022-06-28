ملعقتين من زبدة الشيا على شعرك وسيتحول تمامًا لخيوط حرير وصفة أفضل من كيراتين وبروتين الشعر المضر

الشعر الجاف المجعد يحتاج إلى عناية خاصة به ووصفات وطرق علاجية معينة حتى تلائم طبيعة الشعر بتلك الحالة إذ أن استخدام أي علاجات خاطئة قد يضر حالة الشعر بشكل أسوء ويجعل من الصعب علاجه، في حين أن هناك بعض الوصفات الآمنة كليًا على الشعر لاحتوائها على مواد طبيعية غنية بالعناصر التي تؤثر على طبيعة الشعر الجافة وتعمل على تغييرها حتى يصير الشعر ناعم كالحرير مثل زبدة الشيا فبملعقتين من زبدة الشيا على شعرك سيتحول تمامًا لخيوط حرير وصفة أفضل من كيراتين وبروتين الشعر المضر للحصول على شعر ناعم بطريقة طبيعية بدون أضرار.

ملعقتين من زبدة الشيا على شعرك وسيتحول تمامًا لخيوط حرير

لن تندموا على استخدام وصفة زبدة الشيا للشعر بسبب الفوائد العديدة الموجودة بها حيث تستخدم كالتالي:

نأخذ مقدار ملعقتين أو أكثر حسب طول الشعر وكثافته من زبدة الشيا. يتم تدليكها بين اليدين جيدًا إلى أن تصير كريمية القوام. بعدها يتم فردها على الشعر بالكامل من البداية حتى النهاية وتدليك فروة الشعر بالزبدة. وبغطاء من البلاستيك يتم تغليف الشعر ساعة كاملة قبل الغسل.

فوائد زبدة الشيا للشعر

زبدة الشيا من الوصفات الطبيعية التي لا حصر بفوائدها وخاصةً الشعر ذو الطبيعة الجافة إذ أن الشعر بتلك الحالة يحتاج إلى ترطيب مستمر ولكن باستخدام مواد وعناصر لا تؤثر عليه بالسلب كأن يكون الشعر دهنيًا وتوجد تلك الميزة في زبدة الشيا لذلك فهي آمنة كليًا على الشعر الجاف ولن تسبب أي تدهن بين خلايا وبصيلات الشعر كما أنها من ناحية أخرى لا تفيد فقط في ترطيب الشعر الجاف ولكن هناك مزايا أخرى منها: