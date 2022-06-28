نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقتين من زبدة الشيا على شعرك وسيتحول تمامًا لخيوط حرير وصفة أفضل من كيراتين وبروتين الشعر المضر في المقال التالي
الشعر الجاف المجعد يحتاج إلى عناية خاصة به ووصفات وطرق علاجية معينة حتى تلائم طبيعة الشعر بتلك الحالة إذ أن استخدام أي علاجات خاطئة قد يضر حالة الشعر بشكل أسوء ويجعل من الصعب علاجه، في حين أن هناك بعض الوصفات الآمنة كليًا على الشعر لاحتوائها على مواد طبيعية غنية بالعناصر التي تؤثر على طبيعة الشعر الجافة وتعمل على تغييرها حتى يصير الشعر ناعم كالحرير مثل زبدة الشيا فبملعقتين من زبدة الشيا على شعرك سيتحول تمامًا لخيوط حرير وصفة أفضل من كيراتين وبروتين الشعر المضر للحصول على شعر ناعم بطريقة طبيعية بدون أضرار.
ملعقتين من زبدة الشيا على شعرك وسيتحول تمامًا لخيوط حرير
لن تندموا على استخدام وصفة زبدة الشيا للشعر بسبب الفوائد العديدة الموجودة بها حيث تستخدم كالتالي:
- نأخذ مقدار ملعقتين أو أكثر حسب طول الشعر وكثافته من زبدة الشيا.
- يتم تدليكها بين اليدين جيدًا إلى أن تصير كريمية القوام.
- بعدها يتم فردها على الشعر بالكامل من البداية حتى النهاية وتدليك فروة الشعر بالزبدة.
- وبغطاء من البلاستيك يتم تغليف الشعر ساعة كاملة قبل الغسل.
فوائد زبدة الشيا للشعر
زبدة الشيا من الوصفات الطبيعية التي لا حصر بفوائدها وخاصةً الشعر ذو الطبيعة الجافة إذ أن الشعر بتلك الحالة يحتاج إلى ترطيب مستمر ولكن باستخدام مواد وعناصر لا تؤثر عليه بالسلب كأن يكون الشعر دهنيًا وتوجد تلك الميزة في زبدة الشيا لذلك فهي آمنة كليًا على الشعر الجاف ولن تسبب أي تدهن بين خلايا وبصيلات الشعر كما أنها من ناحية أخرى لا تفيد فقط في ترطيب الشعر الجاف ولكن هناك مزايا أخرى منها:
- غنية بعدد من الأحماض الدهنية الهامة للشعر حيث يقوي بصيلات الشعر ويعمل على تقليل تساقط الشعر في وقت قليل.
- تقلل الدهون والزيوت التي تنتجها فروة الشعر مع الوقت.
- من ناحية أخرى فإن زبدة الشيا فعالة في إصلاح أطراف الشعر المتقصفة وتحمي تلك النهايات من التكسر والجفاف.
- تغذي الشعر بحيث تزداد كثافته ويقل معدل تساقطه.
- توفر حماية كاملة لأجزاء الشعر خاصةً الشعر التالف.
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