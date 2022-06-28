سحر لبان الدكر لتبييض الوجه وتنقيته من الجلد الميت وشد التجاعيد من اول استخدام

من أهم وأقوى المكونات الطبيعية التى لها سحر عجيب لتفتيح وتبييض الوجه، هو لبان الدكر بفوائد العظيمة التي تساعد البشرة على النعومة والبياض الفورى، أنها يتغلغل داخل أنسجة البشرة فيرطبها بعمق لاظهارها ناعمة الملمس خالية من أي تشققات، كما أنه يعالج جفاف الجلد ويزيل الكلف والنمش بصورة مذهلة، أنه يحتوى على فيتامين أ والكولاجين الطبيعى الذى يغذى ويقوى البشرة لتصبح أكثر نضارة وحيوية وشكل جميل، كما أنه يشد التجاعيد ويخفى الخطوط البيضاء وعلامات تقدم العمر ولا يظهرها مره اخرى على الوجه، أنه مكون ساحر بفاعليته الكبيرة فى تقشير الجلد المسمر والخلايا الميتة، فهو ينقى وينظف الوجه من الحبوب والبقع الداكنه بكل حرفية وآمان تام، فالعديد منا لا يعرفون الطريقه الصحيحه لعمل وصفة لبان الدكر بفوائدها الصحية المتعددة على جميع انواع البشرة وليس لها أي أضرار جانبية خطيرة،كما أنه يدخل فى العديد من المستحضرات التجميلية العالمية المختصة لتبييض الوجه، ومعالجة الترهلات والتجاعيد الجلدية، فهى طريقة سهلة وبسيطة يمكن تحضيرها داخل المنزل والاستفادة من فوائده، فالكثير من النساء عند ملاحظة النمش والكلف تحاول إخفائه بشتى الطرق فلا تجدى نفعاً، لذلك يفضل استخدام لبان الدكر داخل هذه الوصفة السحرية التى تجدد شباب الوجه وتنقيته بشكل كبير من اى اسمرار أو بقع داكنة .

وصفة لبان الدكر لتبييض الوجه

مكونات وصفة لبان الدكر لتبييض الوجه:

نصف كوب من الماء

3 ملاعق كبيرة من لبان الدكر المطحون

2 ملعقه صغيره من النشا

ملعقه كبيره من زيت اللوز

طريقه استخدام وصفة لبان الدكر لتبييض وتنقيته الوجه:

اولا نقوم بإحضار نصف كوب الماء ثم نضيف إليه 3 ملاعق من لبان الدكر المطحون، و2 ملعقه من النشا ويتم التقليب المستمر حتى يصبح الخليط متجانس، ثم نقوم بوضع هذا الخليط على نار هادئة حتى يصبح الخليط كريمي القوام ينزل من على النار ليهدأ ثم نضيف إليه ملعقه زيت اللوز ونقلب جيدا، توضع هذه الوصفة على الوجه على هيئة ماسك لمدة 30 دقيقة ثم اغسلي وجهك بالماء الفاتر، بعد الاستعمال مباشرة انظرى إلى المرايا سوف تندهشين بالنتيجه المذهله لهذه الوصفة السحرية التى تجعل وجهك ابيض كالثلج بدون اى مجهود أو وقت طويل، أنها وصفة حيرت العلماء فى الطب البديل لتحسين وتجديد خلايا البشرة، للحصول على أفضل النتائج يمكنك تكرار هذه الوصفة مرتين أسبوعياً .