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تبحث النساء طوال الوقت عن أفضل طرق إزالة الشعر نهائيًا بدلًا من الليزر لأنه مكلف بعض الشيء على الرغم من النتائج المذهلة التي يفعلها على الجسم، ولكن تم التوصل إلى طرق طبيعية فعالة لها نفس تأثير الليزر على الجسم مثل زيت السُعد حيث عرف عن هذا الزيت منذ القدم أنه من الزيوت الطبيعية المرطبة والملطفة للبشرة ومن ناحية أخرى فهو مناسب من أجل إزالة الشعر بصورة نهائية حيث يقلل من نمو الشعر تدريجيًا ومع الوقت ستقل عملية إزالة الشعر إليكم وصفة زيت السعد لإزالة الشعر من جسمك تمامًا بديل الليزر سيجعل الشعر لا ينمو لمدة طويلة فعلًا أثبت فعاليته في تقليل نمو الشعر تمامًا.
وصفة زيت السعد لإزالة الشعر من جسمك
تسعى النساء إلى الجمال الدائم طوال الوقت لهذا فإن تقليل نمو شعر الجسم وإزالته نهائيًا أحد أفضل طرق إزالة الشعر بدون ألم حيث أن زيت السعد من الزيوت الطبيعية التي تؤخر نمو شعر الجسم مهما كان نوعه أو لونه وذلك على عكس تقنية الليزر في إزالة الشعر إذ أن الليزر يكون فعال مع بعض الأشخاص وغير فعال مع الآخرين بسبب نوع ولون الشعر، ولكن زيت السعد على عكس ذلك فمع تكرار استخدام تلك الوصفة على الجلد سنحصل على نتائج أكيدة وناجحة كما أنه ذو سعر منخفض ويمكن لأي إمرأة أن تستخدمه.
وصفات زيت السعد لإزالة الشعر
- أوراق السُعد: فهنا نستخدم أوراق النبات ويتم غليها في كمية مناسبة من الماء ونكرر الغليان عدة مرات حتى يصبح الورق لين ويتحول إلى قوام كريمي، يتم فرد عجينة ورق السعد على المنطقة المراد إزالة الشعر منها ويكون الفرد في الاتجاه المعاكس لنمو الشعر عندما يجف يتم نزعه مرة واحدة.
- بودرة السُعد: حيث نخلط مقدار متساوي من زيت الزيتون الخام وبودرة السعد من العطار ويوضع هذا الخليط على النار ليتم غليه جيدًا بعد الغليان يترك إلى أن يبرد مع تكرار الغلي أكثر من خمس مرات ومن ثم نطبقها على البشرة وهي حالة لنزع الشعر برفق بعدما تجف.
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