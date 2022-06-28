لماذا نعتمد على الرموش الكثيفة الصناعية في حين يمكننا أن نقوم بالاهتمام برموشنا لتكثيفها وتطويلها لتكون مثل الرموش الصناعية وأفضل منها وهذا ليس بالشيء الصعب بل يمكن أن نقوم به بالفعل إذا اتبعنا خطوات العناية بالرموش لتكثيفها وتحفيزها على النمو من جديد، إذ أن الرموش مثل الشعر تحتاج إلى التغذية بالعناصر الطبيعية والفيتامينات الهامة حتى تنمو ويزداد حجمها والوصفات الطبيعية أفضل الطرق لتغذية الرموش وتكثيفها وتطويلها إليكي وصفة تطويل الرموش في 3 أيام فقط بهذا الزيت السحري الطبيعي ضعيه كل يوم قبل النوم وشوفي النتائج بنفسك لن تصدقيها في تلك المدة القصيرة.

تطويل الرموش في 3 أيام فقط بهذا الزيت السحري الطبيعي

تكثيف الرموش يحتاج إلى مقدار كبير من العناية بها حتى نصل إلى النتيجة التي نحلم بها في النهاية، إذ أن توفير المغذيات والعناصر الهامة للرموش يساعدها في النمو بطريقة صحية وعدم تساقط شعر الرموش بعد تغذيتها وتقويتها من الجذور، ولكن لكي نصل إلى الوصفات والطرق المناسبة للعناية بالرموش يجب أن نبذل مجهود كبير في البحث والمواظبة على اتباع روتين العناية بالرموش ويجب أولًا أن نتعرف على وصفات تكثيف الرموش الفعالة لتطبيقها على الفور ومنها:

زيت جوز الهند لتطويل الرموش

نحتاج إلى:

ملعقة لها حجم كبير جل الصبار.

مع ملعقة بنفس الحجم زيت جوز هند.

الطريقة

الخلط الجيد بين الزيت مع جل الصبار حتى يمتزج قوام جل الصبار مع الزيت ويتداخلا كليًا. عندما نصل إلى الدرجة المناسبة من خلط المكونين يتم حفظه في زجاجة نظيفة للحفاظ على الوصفة. وبواسطة فرشاة ماسكرا قديمة ولكن نظيفة يتم غمرها في الوصفة وتدليك الرموش بها قبل النوم. يتم التكرار يوميًا.

زيت اللوز لتكثيف الرموش

المكونات المطلوبة

ملعقة لها حجم كبير زيت لوز حلو.

وأخرى بحجم أصغر عسل نحل.

الطريقة