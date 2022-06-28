نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون رائع لتطويل الأظافر يطول أظافرك في خلال 3 أيام فقط هتنفعك الوصفة لو عندك مناسبة مستعجلة في المقال التالي
الأظافر الطويلة القوية من علامات الجمال لدى الفتيات والنساء والتي تسعى إليها العديد منهن لهذا يلجأن إلى تركيب الأظافر والأكلريك وما إلى ذلك من أجل تحسين شكل الأظافر، ولكن قد تغفل بعض الفتيات عن طرق تطويل الأظافر والعناية وتلك الطرق هي المسئولة في النهاية عن الشكل الجذاب والرائع للأظافر وخاصةً الأظافر الطويلة التي تملكها معظم الفتيات، وأفضل تلك الطرق وأسرعها في بتوفر التغذية المطلوبة للأظافر من العناصر الغذائية والفيتامينات الهامة لتحفيز نموها وبمكون رائع لتطويل الأظافر قومي بتطويل أظافرك في خلال 3 أيام فقط هتنفعك الوصفة لو عندك مناسبة مستعجلة.
مكونات طبيعية لتطويل الأظافر سريعًا في 3 أيام
التغذية السليمة للأظافر هي أفضل وأضمن سبيل للتطويل لأنها تحصل على المغذيات التي تحتاج إليها حتى تنمو أسرع وأفضل من ذي قبل خاصةً إذ تم توفير العناصر والمعادن الهامة للأظافر في تلك الحالة وهناك وصفات طبيعية بمكونات طبيعية فعالة في تطويل الأظافر منها:
- زيت جوز الهند: فيتامين إي الموجود في هذا الزيت يحسن من حالة الأظافر جيدًا ويغذيها ويسرع من معدل نموها يتم فقط تدليك الأظافر بزيت جوز الهند الأصلي بعد تدفئته بحركات دائرية.
- عصير الليمون: يحتوي الليمون على فيتامين سي الذي يساعد على نمو الأظافر ولكن بطريقة صحية حيث تكون الأظافر قوية ولا تنكسر بسهولة فيتم خلط عصير ليمون مع زيت زيتون وتدفئة المزيج في الميكروويف وبعدها نقع الأظافر لعشر دقائق بالخليط.
- زيت الزيتون: يحتوي هذا الزيت على مضادات أكسدة عديدة مفيدة للأظافر والجلد وتغذي الأظافر حتى تكون قوية وناعمة وطويلة يتم تدليك الأظافر والجلد المحيط بها بهذا الزيت بعد تدفئته لخمس دقائق.
نصائح للعناية بالأظافر
هناك نصائح عامة بجانب الوصفات والمكونات السابقة تفيد في العناية بالأظافر لكي تنمو وتطول بطريقة صحية وهي:
- شرب الماء باستمرار حتى يظل الجلد رطبًا.
- تناول الأطعمة الغنية بمادة البيوتين لأنها ذات تأثير قوي على حالة الأظافر سواء بالمكملات الغذائية أو الأطعمة الموجود بها.
- تجفيف الأظافر باستمرار لكي لا تنمو حولها البكتيريا.
- عند طلاء الأظافر يجب أن يستخدم طلاء خالي من الفورمالدهيد والكحول.
- عدم قضم الأظافر.
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