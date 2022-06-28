بملعقة قرنفل حضري الوصفة الهندية لتطويل الشعر في أسبوع واحد فقط هيطول شعرك زي الممثلات الهنديات

الشعر من أهم الأمور التي تظهر حسن وجمال الفتاة أيا كان طول شعرها حيث يتحكم الشعر في درجة عالية من درجات جمال الفتاة وخصوصاً عندما يكون الشعر طويل، لذا فإن هناك الكثير من الفتيات الذين يهتمون اهتمام كبير بالشهر ويبحثون عن الطرق المختلفة من أجل تطويله وفي هذا المقال سنتعرف وصفة القرنفل لتطويل الشعر بوصفة هندية مضمونة مجربة من أجل إعادة ترميم الشعر وعلاجه والتخلص من جميع مشاكله التي قد تترك لكي مظهر تالف أو ضعيف وتتسبب في تساقطه باستمرار.

بملعقة قرنفل حضري الوصفة الهندية لتطويل الشعر

وصفة القرنفل لتطويل الشعر:

المكونات:

ملعقة واحدة من حبوب القرنفل.

كوب واحد من الماء.

طريقة التحضير:

يتم وضع مقدار ملعقة من القرنفل في كوب من الماء ليتم غليهم جيدا على النار بحيث نتركه على النار لمدة تصل إلى حوالي 5 دقائق.

ثم يتم ترك الوصفة حتى تبرد تماما لنقوم بعد ذلك بوضع هذه الوصفة في بخاخ رشاش.

وبعد الاستحمام يتم رش هذه الوصفة على الشعر لا تغسلي الشعر بعد رش هذه الوصفة.

ويمكن أيضاً أن يتم إستخدام وصفة زيت القرنفل مع الحنة لتطويل الشعر وذلك من خلال خلط مقدار متساوي من المكونات.

وبعد ذلك يتم عجنهم جيدا ويتم تغطية الشعر بهذه الحناء ونقوم بتركه لمدة ساعتين ثم يتم غسل الشعر بالماء والشامبو.

فوائد القرنفل للشعر

القرنفل من أهم الاعشاب الغنية بالعناصر الغذائية وخصوصاً الفيتامينات التي تعمل على تغذية بصيلات الشعر وتساهم في تطويله.

القرنفل مفيد جداً لفروة الشعر حيث يعمل على تخليص فروة الرأس من العديد من المشاكل ومن أهمها حساسية فروة الرأس ويساهم في تنقيتها من الشوائب.

القرنفل يعمل على وقاية فروة الرأس من التلف وذلك لأنه غني بمضادات الأكسدة والتي تعمل علي حماية الشعر من العوامل الخارجية.

يمثل زيت القرنفل بلسم طبيعي مفيد جداً للشعر ويعمل على تحسين عملية إنتاج صبغة الشعر ويؤخر ظهور علامات الشيخوخة والشيب.

يساهم القرنفل في القضاء على الالتهابات الفطرية الخاصة بفروة الرأس ويساعد على التخلص من الثعلبة.

إن وصفة القرنفل للشعر من الوصفات الطبيعية الصحية التي تساهم بشكل كبير في علاج مشاكل الشعر والعمل على تطويله وفرده بسرعة كبيرة، ولكن للحصول على أفضل النتئاج من تلك الوصفة عليكِ باستخدامها والمواظبة عليها بشكل يومي من أجل ضمان عدم التلف الشعر وتساقطه أو توقفه عن النمو مرة أخرى بشكل طبيعيي.