بملعقة نشا اعملي احمر الشفاه بألوان جذابة ومختلفة بمكونات طبيعية 100% للحصول على شفاه وردية ناعمة

يحملن كثير من الفتيات أصابع الروج في أحقابهن الخاصة أثناء الخروج من المنزل، حيث يستخدمن الروج في تلوين الشفايف واخفاء التشققات وجفاف الشفايف، لذلك يعتبر من أكثر مستحضرات التجميل التى تقوم الفتيات بشرائها قبل انتهائه، فهو يجعل شكل الشفايف مميزة، ولكن الروج الصناعي مكلف ويترك علامات على بشرة الشفايف، لذلك يبحثن الفتيات عن طريقة عمل روج الشفايف الطبيعي الذي يساعد على تلوين الشفايف وعلاج مشاكلها، كما يكون غير مكلف ومكوناته متاحة في المنزل، لذلك سوف نوضح لكم طريقة عمل أفضل روج بمكونات طبيعية في المنزل وخلال دقائق ويمكن استخدامه في أي وقت دون القلق من خطورته على بشرة الشفايف.

طريقة عمل احمر الشفاه بألوان جذابة

يلزمك عدة مكونات لعمل روج الشفايف الطبيعي في المنزل خلال دقائق واستخدامه في ترطيب الشفايف وتلوينها، حيث يجعل الشفايف مميزة وجذابة، كما يناسب جميع البشرة، ليجعل شكل الفتيات جذاب أثناء حضور المناسبات والذهاب إلى العمل، وتتمثل مكونات روج الشفايف الطبيعي في الآتي.

المكونات

ملعقة من الفازلين كبيرة.

1 ملعقة من ماء الورد.

لتثبيت اللون نحتاج إلى نصف ملعقة من الكحول.

قطرات بسيطة من لون الطعام الأحمر أو الازرق حسب اللون المرغوب فيه.

طريقة تحضير احمر الشفاه في البيت

تستخدم الفتيات الروج لجعل الوجه أكثر جمالاً وإشراقاً وجاذبية، لذلك تهتم جميع الفتيات باستخدامه، ولكن يفضلن استخدام الطبيعي الغير مكلف وكذلك سهل التحضير والاستخدام، ولا يسبب أي ضرر على الشفايف، كما أن الفازلين يرطب الشفايف ويزيل التشققات، وكذلك يتم اختيار اللون المناسب للبشرة، وتتمثل الطريقة في الآتي.