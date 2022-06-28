وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر بسرعة الصاروخ لن تصدقي طول شعرك من أول استعمال يعد الشعر الطويل من سمات الجمال الذي يميز المرأة بين غيرها من السيدات، لذلك تسعى الغالبية العظمى منهن إلى الحصول على شعر طويل وصحي، بما يكسبهن الثقة بأنفسهن أمام الآخرين،، وبدن الحاجة إلى الذهاب إلى الكوافيرات أو صالونات التجميل، نظراً لانشغالها الدائم وعدم إيجاد الوقت الكافي للاهتمام بشعرهن، ونقدم من خلال تلك المقالة بعض الوصفات السريعة التي تساعد على نمو الشعر بشكل أسرع بالاستعانة ببعض الزيوت الطبيعية التي تعمل بدورها على تغذية بصيلات الشعر وإمدادها بالعناصر الغذائية التي تحتاجها، بما يعطيه مظهراً ناعماً وصحياً.

وصفة هندية لتطويل وتكثيف الشعر

المكونات

ملعقتان كبيرتان من زيت جوز الهند.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

بونيه أو غطاء للرأس.

طريقة التحضير

قومي بخلط نوعين الزيوت معاً في إناء واحد جيداً، حتى يصبح الخليط متجانساً.

ضعي الإناء الذي يحوي الخليط في حمام مائي أو في الميكروويف من أجل تدفئتهما قليلاً.

قسمي شعرك بالتساوي، ثم ضعي خليط الزيوت على شعرك، مع فرك فروة الرأس بحركات دائرية لطيفة لمدة دقيقتين، ثم غطي شعرك بالبونيه.

اتركي الخليط على شعرك لبضع ساعات، ثم اغسليه بالماء الفاتر والشامبو.

يمكنك تكرار تلك الوصفة مرة واحدة على الأقل أسبوعياً، وواظبي عليها لمدة شهر كامل، وستلاحظين بنفسك الفرق في ملمس شعرك وطوله.

وصفة زيت الخروع لتطويل وتكثيف الشعر

يساهم زيت النعناع في تحفيز الشعر للنمو، بما يعمل على زيادة طوله مع منحه الترطيب المطلوب.

كوب من زيت الخروع.

بعض قطرات من زيت النعناع.

طريقة التحضير