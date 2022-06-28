كريم سحري لإزالة حبوب الوجه والتصبغات والبقع البنية والندبات نهائيا وفي اقل من 3 أيام

تظهر الحبوب و التصبغات في الوجه عند استخدام الكريمات التجميلية، حيث تسبب الكريمات غلق المسامات وظهور حب الشباب، لذلك تنزعج الفتيات من شكل الوجه عند ظهور حب الشباب والتصبغات في البشرة، حيث تحتاج الفتيات إلى نقاء البشرة حتى تستغني عن استخدام مستحضرات التجميل التي تضر البشرة، لذلك تفضل الفتيات علاج مشاكل البشرة المتمثلة في التصبغات وحب الشباب والأماكن الداكنة حتى تصبح البشرة نقية وبيضاء، وتعتبر حبوب الوجه من أكثر المشاكل التي تعاني منها معظم الفتيات ويبحثن عن وصفات تساعد على علاج هذه الحبوب والتصبغات، لذا سوف نستعرض لكم طريقة ازالة حبوب الوجه والتصبغات.

كريم سحري لإزالة حبوب الوجه والتصبغات

لتجنب ظهور حبوب الوجه والتصبغات لابد من تنظيف مسامات البشرة من الدهون والأتربة المتراكمة بداخلها، ويفضل إتباع روتين صحي للبشرة يساعد على تنظيفها والحفاظ على نضارتها ونقائها، حيث أن بشرة الوجه من البشرات الحساسة التي تتأثر بالعوامل الخارجية لذا لابد من الإهتمام بها، وتتمثل مكونات في الآتي.

المكونات

ملعقة من النشا.

1 ملعقة من صودا الخبز.

ملعقتين من ماء الورد صغيرتين.

طريقة تحضير كريم سحري لإزالة حبوب الوجه والتصبغات

تساعد صودا الخبز على إزالة التصبغات الظاهرة على بشرة الوجه، وتجعل البشرة نقية وموحدة اللون، كما يساعد النشا على شد ترهلات البشرة والتخلص من الأماكن الداكنة وتهدئة التهابات البشرة وبالتالي يساعد على علاج الحبوب، وماء الورد يساعد على ترطيب البشرة وزيادة جمالها، فهي وصفة سحرية وممتازة للبشرة، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع ما يلي.

نحضر وعاء ونضع فيه النشا وصودا الخبز وماء الورد.

نقلب المكونات بملعقة خشبية حتى تتجانس.

نقوم بتنظيف البشرة بالماء الفاتر.

بعدها يتم تجفيف البشرة وتوزيع الخليط عليها بالتساوي.

يتم عمل ماسك للبشرة لمدة خمس دقائق ويترك الخليط عليها لمدة ربع ساعة.

تغسل البشرة بالماء بعد مرور الوقت ويتم تجفيفها.

فوائد النشا وماء الورد للبشرة