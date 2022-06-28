لن تصدقي طول رموشك.. طريقة تكثيف الحواجب وتطويل الرموش بسرعة خيالية في 3 ايام ستصبح رموشك طويلة جدا

العديد من وصفات تطويل الرموش وتكثيف الحواجب، من أجل إضفاء اللمسة الجمالية للمرأة، وتمتعها بمظهر جذاب وناعم أمام الآخرين، بما يكسبها الثقة بنفسها.

طريقة تكثيف الحواجب وتطويل الرموش

يساعد زيت الجرجير على تقوية الشعر وتعزيز نموه، من خلال إمداده بالعناصر الغذائية التي يحتاجها وعلى رأسها الحديد.

المكونات

ملعقة من زيت الجرجير الأصلي (من مصدر موثوق).

فرشاة الحواجب.

طريقة التحضير

ضعي مقدار زيت الجرجير في وعاء، ثم ضعيه في حمام مائي أو الميكروويف حتى يتم تدفئته قليلاً.

قومي بغمس فرشاة الحواجب في زيت الجرجير، ومرريها على حاجبيك أكثر من مرة .

كرري تلك الخطوة مرة أو مرتين يومياً (يفضل تطبيقها في الليل قبل النوم بعد غسل الوجه بالماء والغسول المناسب، حتى تتشرب بصيلات شعر الحاجب من الزيت طوال فترة النوم).

وصفة زيت الخروع لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش

خمس حبات من التمر.

ملعقة من زيت الخروع.

طريقة التحضير

قومي بوضع حبات التمر في إناء معدني أو طاسة على النار.

قلبي حبات التمر (بعد إزالة النواة منها) على النار، وانتظري حتى يصبح لونها أسوداً.

ارفعي التمر من على النار، ثم قومي بطحنه سواء يدوياً أو في المطحنة الكهربائية.

قومي بخلط كطحون التمر مع ملعقة من زيت الخروع جيداً، حتى يمتزجا تماماً.

اسكبي الخليط في عبوة مناسبة الحجم ومحكمة الغلق.

اغمسي فرشاة الحواجب في الخليط، ثم ادهني بها حاجبيك مرة واحدة كل يوم.

وستلاحظين بنفسك الفرق في كثافة شعر حاجبيك.

وصفة الشاي الأخضر لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش

يحتوي الشاي الأخضر بدوره على مادة الكافيين ومادة الفلافونويد التي تعمل على تعزيز نمو الشعر وتطويله، من خلال تنشيط الدورة الدموية وإمداد الشعر بالعناصر الغذائية التي يكون في حاجة إليها.

باكيت من الشاي الأخضر

طريقة التحضير