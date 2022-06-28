نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر مفعول الفازلين والملح لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة في المقال التالي
سر مفعول الفازلين والملح لإزالة الشعر الزائد من الوجه والجسم كله من الجذور وتبيض فوري للأماكن الغامقة بحث جميع الفتيات عن الطريقة الحديثة التى انتشرت على موقع جوجل وهى إزالة الشعر بالملح والفازلين، حيث تساعد هذه الخلطة على التخلص من شعر الجسم دون الشعور بأي آلام، كما تقلل من التهابات البشرة المزعجة، وتعتبر أفضل من أدوات الإزالة التقليدية مثل الشفرات و السويت والشمع والتى تسبب سرعة نمو الشعر وظهور التهابات شديدة في البشرة، كما إنها وصفة موفرة ولا تحتاج إلى تكلفة، لذلك يبحث جميع الفتيات عنها بشكل يومي، وخاصة أن الفازلين يعتبر مستحضر تجميلي ممتازة لبشرة الجسم، لذا سوف نستعرض لكم طريقة إزالة شعر الجسم بالملح والفازلين.
وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر الزائد
يستخدم الملح في تتبيل الأكلات، كما يستخدم في تنظيف اللحوم من البكتيريا الضارة، ويساعد على التخلص من شعر الجسم الزائد المزعج دون نموه مرة أخرى، كما يساعد الفازلين على ترطيب البشرة وغلق المسامات لمنع نمو الشعر مرة أخري، كما إنها وصفة طبيعية لا تسبب لكي أي أضرار، وتتمثل مكونات الوصفة في الآتي.
المكونات
- ملعقتين من الفازلين.
- ملعقة من النشا.
- 1 ملعقة من الملح.
طريقة تحضير وصفة الفازلين والملح لإزالة الشعر الزائد
لا يخلو الملح من جميع المطابخ، فهو من التوابل الأساسية التى لا يمكن طهي الطعام بدونها، كما يستخدم الفازلين في ترطيب بشرة الجسم وعلاج التشققات والتخلص من البشرة الجافة، ويعتبر النشا من أفضل المكونات التى تساعد على تبيض البشرة، لذا فإن المكونات متوفرة في المنزل، ويمكن من خلالها التخلص من شعر الجسم الزائد وتوفير استخدام الأدوات التقليدية باهظة الثمن، كما تمنحك الخلطة الطبيعية بياض وجمال للبشرة، ويمكن استخدام الوصفة من خلال إتباع الخطوات التالية.
- يتم عمل حمام بخار للفازلين حتى يذوب.
- نخلط النشا والملح إلى الفازلين ونقلب جميع المكونات.
- لابد من تنظيف البشرة المراد إزالة الشعر منها بالماء.
- نوزع الخليط على البشرة لمدة عشر دقائق ثم يتم نزعه.
- بعد نزع الخليط يتم غسل البشرة بالماء مرة أخري للتخلص من بقايا الخليط.
- كما أنه يفضل تكرار استخدام نفس الوصفة حتى يختفي جميع شعر الجسم الزائد.
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