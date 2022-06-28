نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لعرايس العيد.. طريقة عمل صابونة الخيار لنضارة البشرة وإزالة الهالات السوداء والحبوب وتنعيم البشرة في المقال التالي
من المعروف أن الخيار يلعب دوراً حيوياً ومهماً في العناية بالبشرة سواء لبشرة الوجه أو الجسم، لهذا يدخل الخيار كعنصر أساسي في الكثير من الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة، وتتمثل فوائد الخيار في ترطيب البشرة، بما يكسبها الحيوية والنضارة، إلى جانب فعاليته في التخلص من الخلايا الميتة الموجودة على سطح الجلد، واستبدالها بخلايا جديدة، بما يساعد على نقاء البشرة وحمايتها من ظهور الحبوب والتجاعيد، كما يساهم الخيار في تفتيح البشرة وإظهارها بمظهر ناعم خالياً من أي شوائب أوأي أثار للندبات، فضلاً عن فعاليته في التحكم في إفراز البشرة للدهون، من خلال قبض الغدد الدهنية وتضييق مسامات الجلد، مما يقلل من إفراز الدهون، وبناءاً عليه فقد ظهرت صابونة الخيار المستخلصة من جميع عناصر الخيار، من أجل استخدامها لغسل البشرة وتنظيفها من أي أوساخ عالقة بها، وحمايتها من العوامل الخارجية، وبالتالي فتظهر السيدة بمظهر أصغر في العمر، كما نستعرض لك عزيزتي طريقة عمل صابونة الخيار باستخدام مكونات طبيعية موجودة في كل منزل، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لاستخدام مواد كيميائية قد تضر بالبشرة أو تؤثر عليها سلباً على المدى البعيد.
طريقة عمل صابون الخيار لنضارة البشرة
المكونات
- حبتان من الخيار متوسط الحجم.
- أي نوع زيت عطري تفضلينه (اللافندر).
- أي نوع من أنواع الصابون المخصصة للبشرة.
طريقة تحضير صابونة الخيار لنضارة البشرة
- قومي بتقشير حبتين الخيار، ثم العمل على بشرهما من خلال المبشرة اليدوية، أو تقطيعهما في الخلاط الكهربائي، ثم فرمهم جيداً.
- قومي باستخدام ماء الخيار من خلال وضعه في إناء على نار متوسطة، وننتظر حتى يسخن قليلاً.
- قومي ببشر قطعة الصابونة التي تفضلينها، ثم نضيفها إلى عصير الخيار على النار، ونتركهما حتى تذوب الصابونة تماماً.
- ارفعي الخليط من على النار، ثم اتركيه حتى يبرد تماماً.
- أضيفي قطرات من الزيت العطري المفضل لديك، ثم قلبي الخليط جيداً، حتى يتجانس ويصبح سميك القوام نسبياً.
- اسكبي الخليط في عبوات صغيرة الحجم، ثم ضعيها في الثلاجة حتى يصبح قوامها صلب لقوام الصابون، وبذلك تصبح صابونة الخيار جاهزة للاستخدام.
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