لعرايس العيد.. طريقة عمل صابونة الخيار لنضارة البشرة وإزالة الهالات السوداء والحبوب وتنعيم البشرة 

من المعروف أن الخيار يلعب دوراً حيوياً ومهماً في العناية بالبشرة سواء لبشرة الوجه أو الجسم، لهذا يدخل الخيار كعنصر أساسي في الكثير من الوصفات الطبيعية الخاصة بالبشرة، وتتمثل فوائد الخيار في ترطيب البشرة، بما يكسبها الحيوية والنضارة، إلى جانب فعاليته في التخلص من الخلايا الميتة الموجودة على سطح الجلد، واستبدالها بخلايا جديدة، بما يساعد على نقاء البشرة وحمايتها من ظهور الحبوب والتجاعيد، كما يساهم الخيار في تفتيح البشرة وإظهارها بمظهر ناعم خالياً من أي شوائب أوأي أثار للندبات، فضلاً عن فعاليته في التحكم في إفراز البشرة للدهون، من خلال قبض الغدد الدهنية وتضييق مسامات الجلد، مما يقلل من إفراز الدهون، وبناءاً عليه فقد ظهرت صابونة الخيار المستخلصة من جميع عناصر الخيار، من أجل استخدامها لغسل البشرة وتنظيفها من أي أوساخ عالقة بها، وحمايتها من العوامل الخارجية، وبالتالي فتظهر السيدة بمظهر أصغر في العمر، كما نستعرض لك عزيزتي طريقة عمل صابونة الخيار باستخدام مكونات طبيعية موجودة في كل منزل، وبالتالي لن تكون هناك حاجة لاستخدام مواد كيميائية قد تضر بالبشرة أو تؤثر عليها سلباً على المدى البعيد.

طريقة عمل صابون الخيار لنضارة البشرة

المكونات

حبتان من الخيار متوسط الحجم.

أي نوع زيت عطري تفضلينه (اللافندر).

أي نوع من أنواع الصابون المخصصة للبشرة.

طريقة تحضير صابونة الخيار لنضارة البشرة