معجزة كيراتين بانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد هيحوله خيوط حرير في نصف ساعة لن تصدقي فرد وترطيب

كيراتين كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم حرير، تبحث العديد من السيدات عن أفضل طريقة لفرد الشعر باستخدام أبسط المكونات بعيدا عن مستحضرات التجميل الجاهزة التي قد تضر بالشعر وتعمل على إتلافه وتضرره على المدى البعيد، يدخل كريم بانثينول في العديد من التركيبات والكريمات المخصصة لفرد الشعر، كما يتم استخدامه في التخلص من تجاعيد البشرة والحصول على بشرة ناعمة، كما إن له قدرة هائلة على القضاء على تجاعيد الشعر والحصول على شعر ناعم ولامع كالحرير فهذا هو حلم كل فتاة، كما يساعد على التخلص من تقصف الشعر وتساقطه.

كيراتين كريم بانثينول لفرد الشعر الخشن والمجعد خلال ساعتين سيصبح ناعم حرير

نحتاج الى بعض المكونات البسيطة للحصول على شعر ناعم كالحرير والتخلص من جميع مشاكله من تقصف وتساقط، كذلك فهو يعطي ملمس ناعم كالحرير، ومن هذه المكونات:

٢ملعقة كبيرة من كريم بانثينول.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من زيت الصبار.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الجرجير.

طريقة التحضير

اولا قم باذابة الفازلين باستخدام الميكرويف او من خلال عمل حمام بخار.

نقوم بخلط كريم البانثينول مع الفازلين والتقليب الجيد.

بعد ذلك نقوم بإضافة باقي المكونات على الخليط والتقليب الجيد حتى تندمج جميع المكونات معاً.

نقوم بوضع الخليط على الشعر ويتم تركه لمدة ربع ساعة تقريباً.

يتم غسل الشعر جيدا بالشامبو المناسب.

ستلاحظ النتيجة من اول استخدام.

للحصول على أفضل نتيجة يفضل استخدام هذه الطريقة مرة واحدة خلال الأسبوع.

ينصح به خبراء التجميل كبديل لكريمات الفرد.

فوائد كريم بانثينول لفرد الشعر

يعمل على التغلغل في فروة الرأس فيساعد على حمايته من التقصف والتساقط.

يساعد على تعزيز لون الشعر وتحسين لونه .

يستخدم كبديل لكريمات الفرد فيعمل على فرد الشعر الخشن المجعد.

له دور فعال في فك تشابك الشعر .

يساعد على الحصول على شعر مموج وناعم.

له دور كبير في الحصول على شعر ناعم كالحرير.

له دور كبير في الحصول على شعر ناعم كالحرير. يساعد في معالجة جميع مشاكل الشعر من التساقط والتشابك.

كما ذكرنا في المقال إنه يمكن عمل كيراتين للشعر يساعد على جعل الشعر حريري من أول استعمال وهو إستعمال كيراتين البانثينول حيث يساعد على فرد الشعر الخشن والمجعد وجعله حريري من أول إستعمال عليك أن تقومي باستعمال خلطة البانثينول السحرية لكي تحصلي على شعر مفرود وناعم من أول مرة حيث باستعمال بعض المكونات البسيطة يعمل علي فرد الشعر الخشن جيدا