فكرة عبقرية لتقشير الثوم بسرعة البرق حتي لو قدامك 10 كيلو ثوم هتقشريهم في دقائق

فكرة عبقرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ ، لا يوجد بيت يخلو من الثوم، فالثوم هو أساسي في كل منزل ولكن تكمن المشكلة في تقشيره لذا سنقدم لكم فكرة عبقرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ، يدخل الثوم في العديد من الأطعمة ويعطي مذاق رائع ونكهة طيبة للطعام، ويمكن عمل طبق مخصص بالصوم وهو الثومية وهو طبق مشهور ومفضل لدى الكثير، و يدخل الثوم في المكرونه والملوخية وكذلك له طعم ورائحة طيبة في الكشري، ولكن يفضل البعض شراء الثوم المقشر او المفروم الجاهز للتخلص من مشكلة تقشير الثوم، لذا سنقدم لكم حل لهذه المشكلة عبر السطور التالية.

فكرة عبقرية لتقشير الثوم بسرعة الصاروخ

لا يفضل البعض تقشير الثوم خاصة إذا كان جديد حيث يستغرق الوقت والمجهود لذا سنقدم لكم طريقة تقشير الثوم بكل سهولة باستخدام الماء الساخن من خلال بعض الخطوات البسيطة التالية:

قم بإحضار كمية الثوم التي تريد تقشيرها.

عليك إحضار إناء من البلاستيك وضع به مقدار من الماء الساخن.

قم بإزالة جميع رؤوس الثوم، ثم إزالة القشرة الخارجية لرأس الثوم.

يتم تفصيص فصوص الثوم بعيدا عن بعضها البعض.

عليك وضعها في الماء الساخن لمدة حوالي عشرة دقائق.

قم بتصفية الثوم وستلاحظ انفصال القشرة الخارجية عن الثوم، ووقعها في الماء .

قم بتقشير بقايا القشور العالقة في الثوم.

قم بتجفيف الثوم تماماً ويمكنك وضعه في برطمانات والاحتفاظ به لأطول فترة ممكنة.

طريقة أخرى لتقشير الثوم

يوجد أكثر من طريقة لتقشير الثوم، لكن عليك الحرص عند استخدامها حتي لا تتفرم فصوص الثوم:

نحضر كمية الثوم التي ترغب في تقشيرها.

يتم تفصيص فصوص الثوم بعيدا عن بعضها البعض.

قم بوضعها داخل كيس من البلاستيك ورجها جيداً.

يمكنك الضغط عليه برفق حتى لا تنخرط فصوص الثوم.

ستلاحظ انفصال قشر الثوم بكل سهولة ويخرج الثوم سليم.

كما يمكن وضع الثوم المفصص في كيس من النايلون .

الضغط عليه برفق باستخدام مطرقة البرجر او باستخدام النشابة.

الضغط عليه برفق باستخدام مطرقة البرجر او باستخدام النشابة. ستلاحظ تفكك قشر الثوم عن الفص نفسه.

يمكن بأكثر من طريقة تقشير الثوم بكل سهولةحيث لا يمكن الاستغناء عن الثوم في معظم الأكلات المفضلة.

قد ذكرناها لكم في المقال أصبح من السهل جداً تقشير الثوم في المنزل في خلال دقائق باستعمال بعض الطرق الحديثة مثل طريقة البرطمان أو طريقة السكين أو طرق أخري مثل التقشير باستخدام الماء المغلي فهذه الطرق تعمل على سرعة تقشير الثوم في دقائق معدودة بدون اي تعب أو مجهود حيث يمكن عمل عملية التقشير بسهولة في المنزل كنا ذكرناها