ليه المفروض توقفي تنضيف الاذن بأعواد القطن وايه البديل الصحي ليها

معظمنا تقريبا بنستخدم اعواد القطن لتنضيف الاذن ، ويمكن في اشخاص كمان بيستخدموا دبابيس الشعر, الملقاط, الاقلام, وحتى الشفاطة لتنضيف ودانهم ، ولكن كل الادوات دي مش فعالة ، بالاضافة ان اعواد القطن بشكل خاص ، ممكن انها تضر اكتر ما تنفع ، ممكن يدوكي احساس بالرضا والنضافة ، ولكن في الواقع هو احساس مزيف ، والنهاردة من خلال موضوعنا هنعرف مع بعض اضرار اعواد القطن على الاذن ، وممكن تستبدليها بايه في روتينك اليومي.
اضرار اعواد القطن على الاذن:
1- ممكن تسبب لك اصابة:
اعواد القطن ممكن تسبب صدمة للاذن الوسطى ، وبشكل محدد اكتر ممكن انها تسبب تمزق لطبلة الاذن ، والدراسات كشفت ان حوالي 73% من اصابات الاذن مرتبطة بأعواد القطن ، ودي تعتبر نسبة كبيرة جدا.
2- ممكن انها تدفع الشمع لعمق الاذن اكتر:
الحقيقة ان اعواد القطن بتدفع الشمع لجوه الاذن اكتر بدل ما تتخلص منه والنتيجة هتكون ان الشمع هيفضل جوه الاذن ، وهنا بيكون الحل الوحيد انك تروحي للدكتور تزيلي الشمع بطريقة احترافية.
3- ممكن تسبب التهابات:
واحدة من اكتر الخصائص المفيدة لشمع الاذن هو حبس واحتواء نمو البكتيريا اللي ممكن تدخل للاذن ، يعني الشمع يعتبر حاجز امان بيمنع البكتيريا من انها تسبب اضرار خطيرة ، ولما بنستخدم اعواد القطن بندفع الشمع والبكتيريا لجوه الاذن اكتر ، وبالتالي بنشجع البكتيريا انها تضر الاذن ، وفي الحالة دي ، ممكن جدا انك تعاني من التهابات الاذن.
ليه محتاجين شمع الاذن:
الحقيقة ان شمع الاذن ليه فوايد ، بيمنع دخول اي حاجة للاذن ، زي الحشرات والاوساخ ، بالاضافة ان الشمع يعتبر افضل ملين او مرطب طبيعي يمنع الاذن من الجفاف اللي ممكن يسبب الحكة ، والحقيقة ان الشمع متبرمج لاخراج نفسه من الاذن اول ما نبدأ نعمل اي نشاط بدني ، بيدفع نفسه لقناة الاذن الخارجية ، واللي ممكن تغسليها بدش بسيط.
ايه اللي تعمليه لو اعواد القطن سببت لك الم:
لو حسيتي بألم بسيط قادرة تتحمليه ، ممكن تجربي تاخدي مسكنات للالم اللي مش محتاجة لوصفة وطبية ، ولكن لو الالم استمر وكان قوي مع سمع مكتوم او رنين في الاذن ، في الحالة دي ضروري استشارة الدكتور ، لانها ممكن تكون اصابة محتاجة لعناية طبية.
ازاي تنضفي الاذن بطريقة آمنه:
في طريقتين ثبت انهم الاكتر فعالية وامانا لتنضيف الاذن في البيت:
– استخدام قطرات الاذن: زيت الاطفال, الزيت المعدني, الجلسرين, او قطرات الاذن من الصيدلية ، هتساعدك في تليين شمع الاذن ، وبعد يومين من استخدام النقط ، استخدمي حقنة فيها ماية دافية نضفي بيها جوه الاذن مع امالة الراس للجنب عشان تخلي الماية تدخل لعمق الاذن ، بعدها استخدمي فوطة نضيفة لتنضيف الجزء الخارجي من الاذن.
– استخدمي منديل نضيف: شمع الاذن بيتغسل في كل مرة بتاخدي فيها شاور ، ولكن تقدري تساعدي في ازالة الاجزاء الباقية في الاذن بالطريقة دي ، خدي منديل ناشف ، واغمسيه في الماية ، ونضفي بيه الجزء الخارجي من الاذن.
بعض طرق تنضيف الاذن اللي المفروض تتجنبيها:
– تشميع الاذن: الطريقة دي معروفة كمان بأسم مخروط الاذن ، وهي طريقة شائعة جدا ، وممكن يكون في كتير مننا شاف لها فيديوهات على النت ، ولكن حسب كلام الدكاترة ان الطريقة دي مش فعالة على الاطلاق ، من ناحية تانية ، ممكن تبقى خطيرة وتسبب حروق لشعرك.
– ادوات مختلفة: زي ما قولنا في البداية في كتير من الاشخاص ممكن يستخدموا غطا القلم, المفاتيح, دبابيس الشعر لتنضيف ودنهم ، ولكن الحاجات دي ممكن تتحشر في الاذن وتسبب اضرار خطيرة ، زي ثقب طبلة الاذن.
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