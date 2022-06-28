خلطة كيراتين طبيعي للشعر لفرده كالحرير مهما كان خشن ومجعد

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عمر شويل - جدة خلطة كيراتين طبيعي للشعر حيث يعد الكيراتين عامل أساسي في تكوين الشعر لأنه المسؤول عن زيادة نعومة الشعر ويساعد في التخلص من التموجات والتجاعيد الشعر، ويعزز أيضا من صحته ومناعته وتقويته، ولكن قد يتأثر الشعر بعوامل خارجية مثل التعرض المباشر لأشعة الشمس أو غسل الشعر بالشامبوهات تحتوي على مواد كيميائية مما يعرض الشعر العديد من المشاكل التي تؤدى إلى الضعف الشعر وتلفه.

خلطة كيراتين طبيعي للشعر

كيراتين الأفوكادو والبيض، يساعد الأفوكادو في تخفيف خشونة الشعر ومنع تكسره وتساعد على فرد بصيلات الشعر لاحتوائه على نسبة كبيرة من الدهون، ولأنه غني بالفيتامينات التي تعمل على تغذية الشعر.

المكونات

1 بيضة كاملة.

ثمرة أفوكادو مهروسة.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

طريقة التحضير

نحضر إناء متوسط ونضع البيضة ونقوم بخفقه، ثم نضيف الأفوكادو والمايونيز ونخلط المكونات جيدا حتى تتجانس مع بعضها البعض.

تسريح الشعر بمشط واسع ثم نضع الخلطة على الشعر من الأطراف الشعر حتى جذوره لمدة 30 دقيقة.

غسل الشعر بالشامبو والماء الدافئ.

نستخدم هذه الخلطة مرتين أسبوعيا حتى نحصل على النتيجة المرغوبة.

كيراتين المايونيز الطبيعي للشعر

تحتوي هذه الخلطة على أحماض دهنية وفيتامينات التي تساعد في التخفيف من تجعد الشعر، ويساعد أيضا في تنعيم خصلات الشعر.

المكونات

4 ملاعق كبيرة من المايونيز.

بيضة كاملة.

ثلاث ملاعق كبيرة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

نحضر إناء متوسط ونضع البيضة ونقوم بخفقه ثم نضيف أربع ملاعق كبيرة من المايونيز مع زيت اللوز الحلو ونقوم بخلط المكونات جيدا.

ثم نقوم بتقسيم الشعر ونضع الخلطة المايونيز على الشعر من الجذور حتى الأطراف.

يترك الشعر بهذه الخلطة ويغطى بغطاء بلاستيكي لمدة 30 دقيقة.

تنظيف الشعر بالشامبو والماء الفاتر.

نستخدم هذه الخلطة مرتين اسبوعيا حتى نحصل على النتيجة المرغوبة.

من الممكن إعداد خلطة كيراتين طبيعي للشعر في المنزل من خلال وصفات طبيعية بدلا من اللجوء إلى مستحضرات التجميل غالية الثمن التي تستعمل كيراتين صناعي الذي يحتوي على مواد كيميائية والذي يؤثر بالسلب على الشعر مما يؤدي إلى حرق بصيلات الشعر وتساقطه وقلة نموه.