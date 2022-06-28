نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صبغ الشعر بالحناء واحصلي على شعر أشقر ونحاسي بدون صبغات ضارة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كثيراً ما تلجأ النساء إلى صبغ الشعر بالحناء، نظراً للفوائد العديدة التي تقدمها الحناء للشعر فإنها تعطي للشعر ترطيبا جيداً، مما يؤدي إلى جعله قويا وسميكًا وذات لمعة جذابة، وبالإضافة إلى ذلك فإنها تمنع الشيب المبكر للشعر حيث أن اللون البني منها له القدرة أن يغطي الشعر اللون البني الغني الذي من الممكن أن يبقى على الشعر لفترة أطول كثيراً عن أي صبغات كيميائية من صالونات التجميل.

صبغ الشعر بالحناء

يمكننا صبغ الشعر بالحناء من خلال اتباع الخطوات الآتية

وضع كمية من الماء مناسبة لكمية الحناء.

يتم وضع كمية الحناء المستخدمة في إناء مناسب، ثم إضافة الماء تدريجياً مع استمرار الخلط حتى يتم تجانس الخليط تماماً فيصبح لدينا مزيج سائل إلى حد ما ولكن متماسك.

نقوم بدهن أطراف فروة الرأس بزيت نباتي أو كريم فازلين حتى لا تصبغ الحناء الجلد نظراً لصعوبة إزالتها بالماء.

نقوم بتقسيم الشعر إلى خصل متساوية بقدر الإمكان وتثبيتها لأعلى بالمشابك الخاصة بالشعر، ونقوم بفرد الحناء على الخصل بالأسفل أولا صعوداً إلى الخصل بالأعلى حتى نقوم بتغطية الشعر كاملاً بالحناء.

يتم تغطية الشعر بمنشفة وتترك على الشعر لمدة من ساعة إلى ٦ ساعات حسب رغبتك في درجة لون الشعر التي تريدين الحصول عليها.

ثم نقوم بغسل الشعر مرة بماء فقط للتخلص من جميع بقايا الحناء الجافة من الشعر، وأخيراً يتم غسله من ٢ إلى ٣ مرات بالشامبو حسب الرغبة.

صبغ الشعر بالحناء والكركم

هناك ألوان متعددة بخلط الكركم مع الحناء ومنها:

للشعر الأشقر

يتم خلط كوب من الماء + ملعقتان من الكركم + مع غلي كوب من البابونج، ثم يتم خلط الجميع مع تصفية البابونج قبل وضعه في الخلطة، ويتم تركه على الشعر ل 4 ساعات، ثم يتم شطفه بالماء العادي.

للشعر النحاسي

يتم خلط 1/4 كوب من الكركم + ملعقتان من الملح مع كمية صغيرة من الماء الدافئ، ثم يتم غليهم 15 دقيقة، ثم يتم تصفيته ويتم وضعه على الحناء ويتم تقليبهم ووضعه على الشعر لمدة 6 ساعات ثم يتم شطفه.

أن صبغ الشعر بالحناء صالح لجميع أنواع الشعر، ويعود ذلك لكونها مادة طبيعية للصبغة لا تسبب أي أذى للشعر وإنما تقوية وتغلفه وتحميه، ويختلف لون الحناء حسب اللون الطبيعي لكل شعر، فالشعر الأشقر يكون لون الحناء فيه برتقالي أو أحمر، والشعر البني يكون لون الحناء فيه بني محمر وتظهر على الشعر ذات اللون الأسود الداكن كلمعة حمراء خفيفة.