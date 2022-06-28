أحلي من الجاهز.. طريقة ميني بيتزا المنزلية الهشة فرحى اطفالك واسعديهم واعمليها باحترافية

نعرض اليوم طريقة ميني بيتزا، حيث ان الكثير من ربات المنازل الذين نجدهم يفكرون بشكل ملح في أي الأطعمة التي سوف يقدمونها لأولادهم، حيث أن الأطفال دائمًا ما ينفرون من أنواع عديدة من الأطعمة التي يتم تحضيرها في المنازل، وتكون لديهم الرغبة في تناول الأطعمة السريعة والجاهزة، والتي لا فائدة منها، فهي تضرهم ولا تنفعهم، ولا يكون لها دور في نمو أجسامهم مثل باقي الأطعمة المنزلية الدافئة الغنية بمزيد من الفيتامينات، والبروتينات والحديد.

طريقة ميني بيتزا

اليوم نقدم لكم أحد الأطعمة التي سوف يقبل عليها جميع الأطفال، ويحبونها كثيراً، وهي طعام ميني البيتزا، تلك المخبوزات التي يتم تحضيرها بأسهل وأسرع الطرق.

وذلك عندما تجربة هذه المخبوزات مع أطفالكم، فإنكم سوف تحضرونها لهم كل يوم، وهذا بسبب أنهم سوف يطلبونها باستمرار.

لكونها ذات طعم لذيذ جدًا، ويمكن تناولها في أي وقت ممكن، حيث أنها صغيرة الحجم، ولا تعتبر وجبة دسمة، بل هي وجبة سريعة وخفيفة.

طريقة تحضير ميني بيتزا

هذه المخبوزات ليست مخصصة كطعام للأطفال فحسب، بل يمكن للكبار والصغار وجميع الأعمار أن يتناولونها في أي وقت خلال اليوم، ولكن الكثير من الأشخاص يفضلوا أن يتناولونها في الصباح، أي تكون بالنسبة لهم وجبة إفطار، وعند الحديث عن طريقة تحضيرها، فيمكننا ان نقدم لكم أفضل طريقة يمكنكم من خلالها أن تحضروها دون أي عناء يذكر، فهيا بنا نتعرف على طريقة تحضير ميني البيتزا.

مقادير المينى بيتزا

3 أكواب من الدقيق، الكوب نصف كيلو.

ربع كيلو من اللبن الدافئ.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي البلدي.

3 ملاعق تكون كبيرة من الزيت النقي.

و3 ملاعق تكون كبيرة من السكر الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة من مسحوق بكينج بودر.

ربع ملعقة صغيرة من الملح الناعم.

نصف كوب من صلصة البيتزا.

ونصف كيلو من السوسيس.

نصف كيلو من الموزاريلا والشيدر.

طريقة عمل الميني بيتزا الهشه

نقوم بوضع كل من الزيت والزبادي ونقوم بتحريكهم ثم نقوم بإضافة كمية الدقيق، ونضع فوقهم كل من الخميرة وكذلك السكر.

بعد ذلك نضع رشة الملح التي لدينا ومعها البكينج بودر.

ثم نقوم بتحريك هذه المكونات مع بعضها البعض حتى يتم خلطهم ونحصل في النهاية على نسيج واحد.

بعد ذلك نقوم بإضافة اللبن بشكل متدرج حتى يمكننا أن نحصل على عجينة تكون طرية وفي نفس الوقت متماسكة.

ثم بعدها علينا أن نقوم بتغطية هذا الوعاء بكيس أبيض شفاف بلاستيك.

بعد ذلك نقوم بتسخين الفرن.

ثم نقوم بتقطيع العجينة لدوائر ثم نقوم بحشوها بالسوسيس.

بعد ذلك علينا أن نضعها في الصواني، ونغطيها بنفس الكيس البلاستيك لمدة لا تقل عن 15 دقيقة.

ثم بعدها نقوم بتغطيتها بالصلصة.

بعد ذلك نقوم بوضعها في الفرن لمدة لا تزيد عن 25 دقيقة.

في الختام نكون قد قدمنا لكم المعلومات التي تمكنكم من معرفة طريقة ميني بيتزا، وكيفية صنعها في المنزل، سواء كانت للأطفال أو الكبار، فالحقيقة أن الجميع بالطبع سوف يقبل على أكلها.