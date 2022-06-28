ابيض زي شق اللفت.. تنظيف الممبار بسرعه بطرقة مبتكرة هيبقى زي الفل بسهولة بدون مجهود

تنظيف الممبار بسرعه في المنزل بأسهل الطرق، حيث أن الممبار من اشهي الاكلات التي يحبها كل بيت، ولكن الكثير مع السيدات لا يفضلن شراءه لصعوبة تنظيفه، وخاصة في هذه الأيام مع اقتراب عيد الأضحى المبارك نجد الكثير من السيدات تقف حائرة امام تنظيفه، لذلك سنوفر لكي في هذا المقال أسهل الطرق تنظيف الممبار بسهولة دون أي صعوبة أو مجهود منكي.

تنظيف الممبار بسرعه

الكثير من السيدات تستغربن فكرة تنظيف الممبار في الخلاط او الكبة ولكنها من أسهل الطرق على الاطلاق وستنظفين الممبار في اقل من عشر دقائق دون أي زفارة أو رائحة كريهة وسوف تعتمدين طريقة تنظيف الممبار بهذه الطريقة بعد ذلك:

طريقة تنظيف الممبار في الكبة

اولاً قومي بجرد وإزالة طبقة الدهون اللاصقة به بكل سهولة تحت الماء.

بعد ذلك قومي بقلب الممبار على الجهة الأخرى التي بالداخل وسيقلب معاكي بكل سهولة تحت الماء.

ثم قومي بنقع الممبار في بولة بها ماء وملح وربع كوب خل وأربع ملاعق بيكربونات الصوديوم.

هنا قومي بإحضار الكبة الخاصة بكي أو الخلاط مع مراعاة تبديل السكين الحادة به الي سكين اخر غير حاد كالخاص بضرب البيض او الكريم شانيته.

بعد ذلك ضعي أولا كمية الممبار الموجودة لديكي ثم قومي بإضافة كيس كامل من الملح وذلك لأن الملح يقوم بفرك أي شيء ملتصق بالممبار.

ثم قومي بضرب الممبار على الدرجة الثالثة بالكبة أو الخلاط لمدة أربع دقائق. ستحصلين على ممبار نظيف ناصع البياض.

بعد ذلك قومي بتصفيته في طبق كبير في حوض المطبخ. وهنا قومي بإضافة ربع كوب من الدقيق الأبيض ويفضل دقيق الذرة لو متوفر.

ثم قومي بدعك الممبار جيدا بالدقيق واضيفي إليه نصف كوب من الخل ونصف كوب من عصير الليمون.

بعد ذلك قومي ينفعه مرة أخري في هذا الخليط. وبهذه الطريقة ستحصلين على ممبار ناصع البياض وستتخلصين من اي رائحة كريهة به .

تنظيف الممبار بملح الليمون و الدقيق

يعتبر الدقيق من أفضل الطرق لتنظيف الممبار لأنه يساعد في التخلص من أي رائحة كريهة بالممبار، والملح أيضا يقوم بفرك اي الإصابات أو شوائب ملتصقة بالممبار:

قومي بغسل الممبار تحت الماء وقلبه على الوجه الداخلي مع تقطيعه الي قطع صغيرة بالسكين.

بعد ذلك قومي بقلب الممبار على الجهة الداخلية وأزيلي أي دهون ملتصقة به.

ثم في بولة على النار ضعي الماء وبه ملعقتان ملح الليمون حتى تمام الغليان.

بعد ذلك ارفعي البولة من على النار واتركيها تبرد قليلا ٠

ثم ضعي بها الممبار واتركيه لمدة ثلاث ساعات متتالية منقوع بعدها

بعد ذلك قومي بجرد وإزالة الدهون بآلة غير حادة حتى تتخلصين منها تمامًا.

ثم قومي بغسل الممبار تحت الماء الجاري جيدا.

بعد ذلك قومي بعد ذلك بفرك الممبار بالدقيق جيدا.

ثم انقعيه مرة أخري لمدة ساعة بالماء والخل والليمون.

بعد هذه الطرق يصبح الممبار جاهزا الحشو والاستعمال وتعتبر تطبيق طريقة تنظيف الممبار بسرعه بهذا الشكل، من أفضل وانجح الطرق على الاطلاق التي سوف تجربينها للحصول على ممبار نظيف خالي من أي رائحة كريهة.