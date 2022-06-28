طريقة عمل بلح الشام الأصلية المقرمش بالمقادير خطوة بخطوة

إليكم طريقة عمل بلح الشام اللذيذ الذي يعد من أكثر الحلويات التي كانت تصنعها لنا أمهاتنا في طفولتنا، ويعد بلح الشام من أفضل الحلويات التي لا يختلف عليها الكبار والصغار فطعم الشربات المتواجد بها له مذاق رائع، وقد نجد أن أولادنا يقوموا بشرائه من عربات بيع الحلويات في الشوارع لذلك لتضمني نظافة الصنع يمكنك متابعة الطريقة.

طريقة عمل بلح الشام

اصنعي كميات وفيرة من حلوى بلح الشام بسهولة في المنزل، وذلك بالطريقة التالية:

المكونات

كوب كبير من الدقيق الأبيض.

كيسان من الفانيليا.

ربع ملعقة من ملح الطعام.

كوب كبير مملوء ماء نقي فاتر.

كوب كبير من زيت عباد الشمس.

ثلاثة حبات من البيض بدرجة حرارة الغرفة.

نصف ملعقة كبيرة من نشا الذرة.

كوبان من الشربات.

بلح الشام المقرمش الهش

في البداية نقوم بوضع قدر على نار هادئة ونضع به الماء.

نترك الماء حتى تغلي جيدًا، ثم نقوم بسكب زيت عباد الشمس عليها، ونقلب ونتركهم على النار حتى يغلي الخليط.

نقوم بوضع النشا مع التقليب المستمر.

نضع الدقيق بالتدريج مع التقليب المستمر.

الآن ضعي الفانيليا، وقلبي إلى أن تصبح لديك عجينة لينة قليلًا.

اخرجي العجينة في مكان بارد حتى تبرد تمامًا.

الآن ضعي البيض على العجين واحدة تلو الأخرى وقلبي جيدًا.

احضري كيس حلواني وضعي به العجين.

سخني زيت غزير بوضعه في وعاء عميق على نار متوسطة.

شكلي العجين بكيس الحلواني وضعيه في الزيت مع تهدئة النار تمامًا حتى يتم تسويته جيدًا.

الآن اخرجي كمية بلح الشام من الزيت وضعيها على مناديل المطبخ قليلًا، ثم ضعيها في الشربات فورًا.

يمكنك عمل الشربات بسهولة بوضع السكر والماء على النار حتى تغلي تمامًا، ثم

ضعي عليها عصرة ليمونة.

قدميها في أطباق التقديم بعد تصفيتها من الشربات.

ضعي معها إما شوكة أو خلة.

في نهاية المقال فقد قدمنا لكم طريقة عمل بلح الشام بسهولة بمكونات بسيطة، كما قدمنا لكم طريقة تقديمها، وعرضنا أيضًا طريقة عمل الشربات فعليك عملها لأسرتك أو عندما يزورك أحد أصدقائك في المنزل فهي غير مكلفة بالمرة.