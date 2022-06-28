ماسك العيد لتفتيح البشرة من أشعة الشمس من أول مرة 3 درجات فوري

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عمر شويل - جدة ماسك العيد لتفتيح البشرة أصبح من أهم العناوين التي تبحث عنها الفتيات قبل الأعياد، لأن كثير منا يعاني من اسمرار في البشرة أو حرق قد سببها التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وقد تنفق السيدات مبالغ طائلة من أجل شراء مستحضرات التجميل التي تساعد على تفتيح البشرة، نحن نوفر لك في هذا الموضوع ماسكات لتفتيح البشرة بمكونات متوفرة في المنزل لديكِ.

ماسك العيد لتفتيح البشرة

هناك كثير من الماسكات التي يمكن تحضيرها في المنزل بدون تكلفة وهذا ما سيتم عرضه في الأسطر التالية بسهولة:

ماسك القهوة

تعد القهوة علاجًا رائعا لحل مشكلات البشرة، حيث تساعد في تقليل ظهور البقع الشمسية، ومحاربة علامات الشيخوخة، كما تعمل على علاج الهالات السوداء الموجودة تحت العينين، وسنتناول الآن طريقه عمل ماسك العيد.

المكونات

نضع ربع كوب من مسحوق القهوة في وعاء صغير، ونضيف عليه ملعقتان من الحليب الغير محلى.

ويتم تقليبهم ونخلطهم جيدًا حتى نحصل على عجين متماسك، ونقوم بغسل البشرة جيدًا بماء دافئ ثم يتم توزيع الماسك على الوجه والرقبة.

ونتركه لمدة ٢٠ دقيقة تقريباً، وبعدها نزيل الماسك ونغسل البشرة جيدا بالماء ونشاهد النتيجة المذهلة.

ماسك لتفتيح البشرة من أشعة الشمس من أول مرة

برغم أن أشعة الشمس مفيدة للجسم والبشرة التي تحتوي على فيتامين د، إلا أن هناك أوقات معينة التعرض فيها للشمس يؤدي إلى اسمرار البشرة، ونتناول حاليًا ماسك لتفتيح البشرة من الشمس:

المكونات

نحضر وعاء ونضع فيه ملعقة من العسل وملعقة من اللبن وملعقة من عصير الليمون.

ونمزج كل هذه المكونات، ثم نضعها على الوجه ونقوم بتدليك البشرة وعمل مساج خفيف لها.

ثم نترك الماسك لمدة عشرون دقيقة.

ثم نترك الماسك لمدة عشرون دقيقة. وبعدها نقوم بغسل الوجه بالماء، ويفضل عمل هذا الماسك قبل النوم.

ماسك لتفتيح البشرة وترطيبها

هناك كثير من الماسكات الفعالة من أول مرة مثل:

وصفة الردة والزبادي

علبة زبادي البلدي + ملعقتان من الردة + 1/2 ليمونة معصورة، ثم يتم خلطهم جميعًا ويتم وضعه على بشرتك لمدة 30 دقيقة ثم يتم غسله بالماء الدافئ.

أن ماسك العيد لتفتيح البشرة يساعدك في الحصول على بشرة رائعة وبمكونات تتوافر في المنزل، لتحصلي على نتيجة مذهلة في وقت قصير، وتقضين أفضل عيد بسعادة غامرة.