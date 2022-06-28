ماسك التفتيح السريع الكوري وطريقة عمل كريم النشا لتفتيح البشرة ١٠درجات فوري

ماسك التفتيح السريع يشعل هذا الموضوع اهتمام السيدات والفتيات سواء كانوا صغارًا أم كبارًا لاستعادة نضاره بشرتهم، ما يميز الوصفات الطبيعة أنه ليس لها تأثير ضار على البشرة وعلى المدى البعيد، إلى جانب أنها غير مكلفة فمكوناتها بسيطة جدًا وموجودة في كل منزل، سأقدم لكم في هذا المقال أسهل وأسرع ماسكات التفتيح السريع.

ماسك التفتيح السريع

يوجد العديد من الماسكات الطبيعية التي تساعدك على تنظيف وجهك بعمق وبدون تكلفة، هناك العديد من أنواع الماسكات التي تتنوع نظرًا لاختلاف مشاكل البشرة منها البشرة التي تحتاج إلى (تركيبة غنية بالكولاجين، ترطيب، تفتيح ونضارة، إزالة بثور، إزالة جلد ميت ومتقشف) فتختار كل سيدة الوصفة المناسبة لاحتياج بشرتها.

أيضًا هناك البشرة: الجافة، الحساسة، الدهنية، المختلطة.

ماسك لتفتيح البشرة بالنشا

المكونات

ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من عصير الليمون.

1 ملعقة صغيرة من الكركم.

1 ملعقة صغيرة من صودا الخبز.

نقاط من ماء الورد.

طريقة الاستخدام

أولا: نضفي بشرتك جيدًا ثم اخلطي هذه المكونات وامزجيهم جيدًا.

ثم ضعي طبقة على بشرتك 20 دقيقة.

بعد ذلك يتم غسل الوجه بالماء الدافئ.

ملحوظة: إذا كانت بشرتك جافة يتم استبدال عصير الليمون بملعقة من العسل الأبيض.

طريقة عمل كريم النشا لتفتيح البشرة ١٠درجات فوري

المكونات

2 ملعقة كبيرة من النشا.

2 ملعقة كبيرة من مسحوق الأرز.

3 معالق كبيرة من الحليب.

1 ملعقة كبيرة من عسل النحل.

طريقة الاستخدام

يتم مزج الخليط حتى تتكون عجينة متماسكة.

ثم يتم غسل بشرة الوجه جيدًا.

ثم قومي بوضع طبقة سمكية من هذا الخليط على بشرتك حتى يجف تماما ثم يغسل بالماء البارد.

يمكنكِ استخدام تلك الوصفة يومياً، كما يمكن استخدامها على الركب والأكواع واليدين ونتائجها فورية ورهيبة ستغنيكي عن كل منتجات التجميل.

وأخيرًا يا عزيزتي أزيلي الجلد الميت وأثار الغبار والأتربة التي تجعل بشرتك جافة ومجهدة وتمتعي ببشرتك المشرقة النقية بدون شوائب لذلك يمكن عمل ماسك التفتيح السريع من منزلك بدون تكلفة وبدون مجهود فقط كل ما تحتاجي إليه هو المواظبة فهو السر السحري لجمال أخاذ وباهر.