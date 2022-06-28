نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أسهل طريقة لتنظيف الكرشة بدون دعك ومجهود ووداعاً للروائح الكريهة في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسهل طريقة لتنظيف الكرشة هو عنوان مقالنا اليوم، وذلك لأن معظم السيدات يجدن صعوبة في تنظيف الكرشة، ومع اقتراب قدوم عيد الأضحى يزداد البحث عن طرق سهلة وسريعة لتنظيف أجزاء الأضحية ليتم طبخها والاستمتاع بأفضل طعم، ولذلك نتناول في هذا المقال أكثر من طريقة سهلة لتنظيف الكرشة في وقت قصير والحصول على كرشة نظيفة بيضاء كبياض الثلج بدون أي رائحة كريهة.

أسهل طريقة لتنظيف الكرشة

من أهم أسرار تنظيف الكرشة هي أن تكون طازجة، لأن إذا قمنا بتنظيفها بعد تبريدها، يزيد من صعوبة إزالة الطبقة الخارجية الخشنة للكرشة، ومن أسهل الطرق المستخدمة لتنظيف الكرشة هي باستخدام ملح الليمون والخل، كما أنها تعطينا نتيجة سريعة ومضمونة بسهولة.

المكونات

½ كوب من ملح الليمون.

½ كوب من الخل.

من ٣ إلى ٤ أكواب من الماء المغلي.

طريقة الاستخدام

نقوم بشطف الكرشة بالماء جيدا، بدون أن نفركها، فقط نزيل أي أجزاء صلبة بها.

نضع ملح الليمون على الكرشة بعد وضعها في وعاء عميق، ثم نقوم بسكب الماء المغلي في الوعاء حتى يتم تغطية الكرشة بالكامل.

نترك الكرشة لتنقع لمدة ساعة على الأقل.

نقوم بشطف الكرشة، وفركها، لنجد أن باقي الطبقة السوداء تزول بسهولة بعد تفتيتها بسبب ملح الليمون.

نقوم بشطفها بالخل للمرة الأخيرة، للتأكد من إزالة أي رائحة كريهة، ثم يمكننا تقطيعها والاحتفاظ بها في الفريزر لحين طبخها.

طريقة تنظيف الكرشة بالخميرة

الخميرة أيضاً إحدى الطرق السهلة التي يتم استخدامها لتنظيف الكرشة وإزالة أي روائح أو زفرة بها.

المكونات

٣ معالق من الخل.

من ٣ إلى ٤ أكواب من الماء الساخن.

٣ معالق كبيرة من الخميرة.

طريقة الاستخدام

نقوم بإذابة الخميرة مع الماء الساخن في وعاء عميق، وننقع الكرشة بها لمدة خمس دقائق.

نخرج الكرشة، وباستخدام السكين، أو يمكن استخدام أيادينا، نقوم بالتخلص من الطبقة الخشنة على الكرشة.

نكرر نقع الكرشة مرة أخرى إذا شعرنا أن هنالك جزء يصعب تنظيفه، حتى نحصل على كرشة نظيفة وبيضاء.

وهكذا يمكنك استخدام أسهل طريقة لتنظيف الكرشة ويتم تناولها جميع أفراد أسرتك وهم سعداء بطعمها الرائع ورائحتها الجميلة، وبالهناء لك ولأسرتك.