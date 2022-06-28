كيراتين طبيعي للأطفال لتنعيمه وتطويله من أول مرة وآمن تماماً

كيراتين طبيعي للأطفال حيث تبحث معظم السيدات عن حل لمشكلة تصفيف الشعر عند الأطفال، حيث يعاني معظم الأطفال من تلف وجفاف الشعر نتيجة استخدام شامبو يحتوي على مواد كيميائية التي بدورها تؤدي إلى تغير لون الشعر وضعف فروة الرأس وغيره.

كيراتين طبيعي للأطفال

وصفة لكيراتين طبيعي للأطفال بخل التفاح حيث يساعد خل التفاح في الحفاظ على فروة الرأس ويساعد أيضًا على نمو الشعر وتعزيز صحته.

المكونات

واحد كوب من الماء.

½ ملعقة كبيرة من العسل الخام.

ملعقة كبيرة من خل التفاح.

طبق عميق.

طريقة تحضير وصفة طبيعية لفرد الشعر

نحضر طبق عميق ونضع فيه ملعقة كبيرة من خل التفاح ونصف ملعقة من العسل الخام ثم نضيف مقدار من الماء.

نقلب المكونات مع بعضها البعض حتى تتجانس جيدًا.

قبل وضع الخليط مباشرةً على الشعر يجب تنظيف شعر الطفل بالشامبو أولًا.

يجب مراعاة عدم ملامسة الخليط فروة الرأس

ثم في النهاية نقوم بتنظيف الشعر ثم يجفف شعر الطفل.

وصفة الكيراتين طبيعي بحليب جوز الهند والأفوكادو

المكونات

اثنان ملعقة كبيرة من العسل.

ثمرتان مهروستان من الأفوكادو.

كوبان من حليب جوز الهند.

وعاء متوسط الحجم.

طريقة التحضير

يجب أولًا غسل شعر الطفل بالشامبو.

نحضر وعاء متوسط ونضع فيه الأفوكادو المهروس ونضيف إليه كوبان من حليب جوز الهند والعسل.

نقلب المكونات مع بعضها حتى يتكون خليط متجانس.

نقوم بوضع الخليط على شعر الطفل مباشرةً.

ثم نبدأ بتدليك فروة الرأس الطفل بلطف.

نقوم بتغطية شعر الطفل باستخدام منشفة.

ترك الخليط على الشعر لمدة 60 دقيقة.

ثم نزيل المنشفة وبعد ذلك غسل الشعر الطفل بالشامبو والماء.

فوائد الكيراتين الطبيعي للأطفال

يساهم في نمو الشعر.

يساعد على لمعان الشعر وتقويته.

تعزيز صحة ومناعة الشعر.

يساعد على علاج الشعر الخشن.

تبحث العديد من ربات البيوت إلى حل لمعالجة الشعر الخشن وبالتالي يسهل تمشيطه ويرجع كما كان في الماضي من حيث النعومة، وصفتنا اليوم كانت هي كيراتين طبيعي للأطفال يساعد على التقليل من موجات الشعر ويقوم بتنعيم ملمسه ويجعله لامع، في هذا المقال عرضنا اليكي يا سيدتي طرق عديدة لكيراتين طبيعي للأطفال بمواد طبيعية ومتواجدة في المنزل وبأقل تكلفة.