نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كريم القهوة المنزلي لتبييض الوجه لن تصدقي مفعوله عند وضعه لبشرتك سيجعلك ملكة جمال في المقال التالي
تتعلق بالبشرة مشاكل عديدة ومن ضمن هذه المشاكل هي وجود مشكلة خلايا الجلد الميتة والتي يكون لها دور في إسمرار البشرة ويجعل لها ملمس خشن وغير محبب، وأيضا مشكلة البشرة الداكنة والتي تظهر بهذا اللون عادة عند التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة وكذلك مشكلة المسام الواسعة والتي توجد بشكل واضح في البشرة الدهنية ومشكلة حب الشباب والبثور والتصبغات والرؤوس السوداء والهالات السوداء ومشكلة الكلف والبقع الداكنة، فكل هذه المشاكل تؤثر بشكل سئ على جمال البشرة وأيضا على نفسية المرأة فتشعر دائما بالإحراج وتريد أن تتخلص من كل هذه الأشياء لأن من المعروف أن كل فتاة ترغب في الحصول على بشرة نفية وبيضاء وتكون صافية وخالية من أي عيوب، فقد نجد عدد من الفتيات يستخدمون أنواع من الكريمات تساعد على تبييض الوجه لأن مشكلة إسمرار البشرة هي المشكلة الأكبر والأكثر إزعاجا، فكريم التفتيح يعمل بالفعل على تبييض الوجه ولكن هذا الكريم يحتوي على مواد كيميائية فهذه المواد لها تأثير سلبي على الجلد.
مكونات خلطة كريم القهوة لتبييض الوجه
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
طريقة عمل خلطة كريم القهوة لتبييض الوجه
- قومي بإحضار وعاء مناسب ونضع به ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان ثم نضيف ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ونقوم بوضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي وبعد ذلك يتم إضافة ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض وملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.
- ثم يتم خلط كل هذه المكونات مع بعضها بشكل جيد لكي نحصل على خليط متجانس وكريمي ونقوم بوضع هذه الخلطة علي البشرة.
- ويتم تركها على البشرة لمدة خمسة وعشرون دقيقة تقريبا وبعد مرور هذه المدة قومي بغسل الوجه بإستخدام الماء البارد ولابد من تكرارها مرة واحدة في الإسبوع.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كريم القهوة المنزلي لتبييض الوجه لن تصدقي مفعوله عند وضعه لبشرتك سيجعلك ملكة جمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.