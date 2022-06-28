كريم القهوة المنزلي لتبييض الوجه لن تصدقي مفعوله عند وضعه لبشرتك سيجعلك ملكة جمال

تتعلق بالبشرة مشاكل عديدة ومن ضمن هذه المشاكل هي وجود مشكلة خلايا الجلد الميتة والتي يكون لها دور في إسمرار البشرة ويجعل لها ملمس خشن وغير محبب، وأيضا مشكلة البشرة الداكنة والتي تظهر بهذا اللون عادة عند التعرض الكثير لأشعة الشمس الضارة وكذلك مشكلة المسام الواسعة والتي توجد بشكل واضح في البشرة الدهنية ومشكلة حب الشباب والبثور والتصبغات والرؤوس السوداء والهالات السوداء ومشكلة الكلف والبقع الداكنة، فكل هذه المشاكل تؤثر بشكل سئ على جمال البشرة وأيضا على نفسية المرأة فتشعر دائما بالإحراج وتريد أن تتخلص من كل هذه الأشياء لأن من المعروف أن كل فتاة ترغب في الحصول على بشرة نفية وبيضاء وتكون صافية وخالية من أي عيوب، فقد نجد عدد من الفتيات يستخدمون أنواع من الكريمات تساعد على تبييض الوجه لأن مشكلة إسمرار البشرة هي المشكلة الأكبر والأكثر إزعاجا، فكريم التفتيح يعمل بالفعل على تبييض الوجه ولكن هذا الكريم يحتوي على مواد كيميائية فهذه المواد لها تأثير سلبي على الجلد.

مكونات خلطة كريم القهوة لتبييض الوجه

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من القهوة سريعة الذوبان.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الزبادي.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من ماء الورد.

طريقة عمل خلطة كريم القهوة لتبييض الوجه