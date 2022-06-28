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عيش الطاسة من أنواع الخبز الذي يتميز بطعم لذيذ ورائع وغير ذلك أن يتم عمله بسهولة ولا يحتاج إلى تعب أو وقت كثير لتقديمه ومعظم الناس يعشقون هذا الخبز ويفضلون تناوله مع أي من الأكلات سواء الأكلات الشعبية أو الأكلات الأساسية، فالمقادير التي يتكون منها خبز الطاسة بسيطة ولا تتطلب تكلفة عالية حيث أن جميع المكونات متوافرة في أي مطبخ ومن ضمن هذه المقادير هي الدقيق والحليب والزبادي والزيت ويمكن أن نستخدم الزبدة وغير ذلك العديد من المكونات ولكنها بسيطة جدا. مكونات عمل خبز الطاسة ثلاث أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

خمس ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.

ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية.

ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

ربع كوب كبير من الزبادي.

كمية مناسبة من الماء الفاتر للعجن. طريقة عمل خبز الطاسة نقوم بتجهيز طبق عميق ونضع به ثلاثة أكواب كبيرة الحجم من الدقيق الأبيض المنخول وربع ملعقة صغيرة الحجم من الملح وملعقة واحدة صغيرة الحجم من السكر.

ثم يتم وضع ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر ونصف ملعقة صغيرة الحجم من مسحوق النشا وقومي بإضافة ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من الحليب البودر.

ويتم تقليب المكونات الجافة مع بعض ونقوم بوضع خمس ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي وملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية.

وقومي بخلط جميع المكونات مع بعضها ثم نضيف ربع كوب كبير من الزبادي ونضع بشكل تدريجي كمية مناسبة من الماء ومع الإستمرار في العجن لمدة عشر دقائق تقريبا للحصول على عجينة طرية.

وبعد ذلك يتم تغطية العجينة ونتركها لمدة نصف ساعة حتى ترتاح ثم قومي بتشكيل العجينة إلى كرات متساوية الحجم.

ويتم فرد هذه الكرات لتكون على شكل دائرة وسمكها رقيق ثم نضع طاسة مسطحة على النار وتكون هادئة جدا ونضع بها نقطة من الزيت.

وعند تسخينها نضع الخبر ونتركه ليتغير لونه من الوجهين. عمر شويل - جدة طريقة عمل خبز الطاسة السريع بمقادير وعجينة مظبوطة بطعم هش وخفيف ألذ من الجاهز - ثقفني

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