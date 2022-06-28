معجزة القرنفل لتطويل الشعر لحد ركبك وتكثيفة ومنع تساقطة وانبات الفراغات ولن تصدقى النتيجة الرهيبة

معجزة القرنفل لتطويل الشعر لحد ركبك وتكثيفة ، يعد القرنفل من أحد المكونات الطبيعية التي تمتلك الكثير من النتائج الفعالة للعناية بالشعر، ويتم استخدامه كواحدة من المواد الأساسية التي يتم استخدامها عند تحضير أنواع كثيرة من المستحضرات التجميلية التي يتم استعمالها للعناية بالشعر، نظراً لاحتوائه على مجموعة من المعادن مثل البوتاسيوم والصوديوم والحديد والفوسفور، بالإضافة إلى الفيتامينات مثل فيتامين أ وفيتامين ج، ومواد المضادة للأكسدة التي لها دور في الحفاظ على صحة الشعر.

معجزة القرنفل لتطويل الشعر لحد ركبك وتكثيفة

يحتوي القرنفل على كثير من الفوائد التي يستفيد منها الشعر كثيراً ومن أهمها التالي:

يعمل على زيادة ضخ الدم ببصيلات الشعر والعمل على إصلاح الشعر التالف .

. كذلك يقوم بتنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس بشكل مستمر بالإضافة إلى أنه يضيف رائحة مذهلة للشعر.

يقضي على قشرة فروة الرأس المزمنة.

يعطي للشعر لمعان وملمس ناعم بجانب وجود الألياف والمعادن التي تساعد على تكثيف الشعر وتقوية جذور الشعر.

وتقوية جذور الشعر. كما أنه يحد من تساقط الشعر والإصابة بالصلع ويعمل على تجديد الشعر ونموه بشكل صحي.

خلطات القرنفل لتطويل الشعر

يوجد كثير من خلطات القرنفل التي يمكن أن يتم استخدامها للعناية بالشعر وتطويله وتكثيفه والتي تتمثل في الآتي:

خلطة زيت القرنفل وزيت الزيتون لشعر الجاف

تعد من الخلطات المفيدة جداً للشعر وتساهم في إطالته وتكثيفه سريعاً ويتم استعمالها بخطوات بسيطة جداً:

المكونات:

1 ملعقة كبيرة زيت زيتون.

1 ملعقة كبيرة زيت قرنفل.

1 ملعقة صغيرة قرنفل مطحون.

قطرات زيت الخروع.

طريقة الإعداد:

في وعاء يتم خلط ملعقة كبيرة من زيت الزيتون مع ملعقة كبيرة من زيت القرنفل وملعقة صغيرة قرنفل مطحون ومن ثم قطرات زيت الخروع.

قومي بخلط المكونات مع بعضها جيداً ثم البدء في فرك الشعر بالخليط من الجذور حتى الأطراف.

يترك على الشعر لمدة ساعتين على الأقل بعدها يتم غسيل الشعر بالماء الفاتر والشامبو.

خلطة القرنفل وزيت الفول السوداني لترطيب الشعر

من الخلطات التي تدعم الشعر كثيراً وتزيد من حيويته وترطيبه ويتم تحضيرها بطريقة سهلة وبسيطة تتلخص في الآتي:

المكونات:

2 صفار بيض.

4/1 كوب زيت الفول السوداني.

طريقة الإعداد: