ضعي كريم بانثينول لشعرك 25 دقيقة سيجعل شعرك الخشن والمموج ناعم حرير

دائما تهتم كل الفتيات والنساء بجمال شعرها حيث ترغب في أن بظهر بشكل جذاب وملفت للأنظار فمن المعروف أن الشعر يعتبر بمثابة تاج على الرأس بالنسبة للمرأة وبالنسبة لكل فتاة، لذلك تعتني به بشكل مستمر وتقوم بالمحافظة عليه فقد توجد عدة عوامل عند الإنتظام عليها فإننا نحافظ على جمال الشعر وصحته وتقويته وتغذيته ومن ضمن هذه العوامل هي أن نقوم بتمشيطه دائما وأيضا التدليك على فروة الرأس مرتين أو ثلاث مرات على الأقل في اليوم، وهذا التدليك مفيد جدا للشعر لأنه يساعد علي تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس من ثم يساعد على تنعيم الشعر وترطيبه وكذلك يعمل التدليك على تطويله، ومن ضمن العوامل أيضا هي إستخدام الزيوت الطبيعية للمحافظة عليه ولابد من أن يتم قص أطراف الشعر لأنها تمنع تطويل الشعر وكذلك أن نقوم بغسل الشعر مرة أو مرتين في الإسبوع لأن كثرة إستخدام الماء قد يتلفه، ولابد من إستعمال الشامبو والبلسم المناسب لنوع الشعر وعند تمشيط الشعر من الأفضل أن نستخدم المشط الخشبي لذلك ينصح بإتباع كل هذه العوامل حتى نحافظ على جمال الشعر.

مكونات خلطة كريم بانثينول للشعر

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من كريم بانثينول.

ملعقتان كبيرتان من مسحوق النشا.

ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون.

ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

ملعقتان كبيرتان من زيت الخروع.

طريقة عمل خلطة كريم بانثينول للشعر