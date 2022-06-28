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مع إقتراب عيد الأضحى تقوم كل السيدات بعمل الأكلات التى تناسب هذه المناسبة، ومن هذه الأكلات الكبسة باللحمة الضانى فننصح بإستخدام هذه الطريقة التى سوف نقدمها فى هذا المقال والمكونة من اللحمة الضانى والأرز البسمتي والبصل والملح والفلفل الأسود والبهارات وغيرها الكثير من التوابل فيجب أن تتبعي هذه الطريقة حتى تقدميها للضيوف فى العزائم والمناسبات بأحلى طعم ولا أحد يقاوم طعمها، وهذه الوجبة مليئة بالعناصر المفيدة لأن بها النشويات والبروتينات والمعادن، والتى تفيد الجسم، ولأنها مصدر بناء لخلايا الجسم، وننصح بعدم الإكثار من تناول اللحمة الضانى فى أيام العيد خاصة لأصحاب أمراض الكلى ومرضى السمنة والوزن الزائد وأصحاب أمراض القلب لأنها تحتوى على كمية عالية من الدهون. مكونات عمل الكبسة باللحمة الضانى كيلو واحد من اللحمة الضانى

ثمرة واحدة من البصل المقطع

إثنين فص من الثوم المقطع

ربع كوب من عصير الطماطم

كيلو واحد من الأرز البسمتي

ثمرة واحدة من الفلفل الحار

ملعقة واحدة صغيرة من الملح

ملعقة واحدة صغيرة من الفلفل الأسود

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان

عود واحد من القرفة

رشة صغيرة من جوزة الطيب

رشة صغيرة من الزنجبيل

ربع ملعقة صغيرة من مطحون القرنفل

أربعة ملاعق صغيرة من زيت الزيتون طريقة عمل الكبسة باللحمة الضانى نحضر إناء ونضع به كمية مناسبة من الماء ثم نرفعه على النار ونتركه حتى الغليان، وبعد ذلك نضع قطع اللحمة الضانى لكي يتم سلقها ثم نرفع اللحمة ونصفيها من المرقة.

وبعد ذلك نضع إناء على النار ونضع به زيت الزيتون والبصل ويتم تقليبه حتى يذبل ثم نقوم بإضافة الفلفل الحار والثوم واللحمة الضانى المسلوقة مع التقليب المستمر.

ثم نقوم بوضع القرنفل والزنجبيل وجوزة الطيب والقرفة والحبهان والفلفل الأسود والملح، وأخير نضيف عصير الطماطم ثم نتركه لمدة عشر دقائق حتى يغلي.

وبعد ذلك نقوم بإضافة الأرز والمرقة ونتركها حتى الغليان لمدة خمسة دقائق ثم نقوم بتهدئة النار حتى تنضج.

وبعد تمام النضج نقوم بسكبه فى طبق التقديم، ويمكن رش قليل من المكسرات للتزيين ثم يقدم ساخن، وبهذه الوصفة الرائعة تصبح جاهزة الكبسة باللحمة الضانى للتقديم. عمر شويل - جدة أعملي الكبسة باللحمة الضاني وخلطة الأرز البسمتي على الطريقة المصرية بطعم ومذاق لذيذ - ثقفني

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