بصوص الشوكولاتة أصنعي كيك الشوكولاتة الهش بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطعم لذيذ

الكيك نوع من أنواع الحلويات، والتى لا يقاوم طعمها أحد لأن لها طعم لذيذ، والذي يميز الكيك ويجعل طعمه جميل وشهي إضافة الشيكولاتة التى يعشقها الكبار وبصفة خاصة الأطفال فتقوم ربة المنزل بعمل الكيك بالشيكولاتة لتقديمه لأفراد أسرتها، وتقدمه أيضا فى المناسبات السعيدة، وفى حفلات أعياد الميلاد، ويفضل الكثير من الناس فى وجبة الإفطار تناول الكيك بجانب كوب الشاي أو كوب الكاكاو باللبن أو كوب الحليب، وبعض الناس يفضلون تناول الكيك فى أى وقت من أوقات اليوم، والبعض يتناوله بعد الوجبات الرئيسية كنوع من التحلية، وبما أن الكيك من مكوناته البيض والحليب والكاكاو والسكر والدقيق فإنه يعطى الجسم النشويات والبروتينات والكالسيوم وغيرها الكثير من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، وتقوى العظام والأسنان، وتعمل على بناء خلايا الجسم، ويفضل عمل الكيك فى المنزل لضمان نظافته وجودة مكوناته.

مكونات عمل كيك الشيكولاتة

ثلاثة حبات من البيض

إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة من الفانيليا السائلة

كوب وربع كبير من الحليب السائل

ملاعق واحدة كبيرة من البيكنج بودر

كوب وربع صغيرة من السكر

نصف كوب صغير من زيت الزيتون أو الزبدة حسب الرغبة

إثنين ونصف كوب كبير من الدقيق والبيض والمنخول

أربعة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام

طريقة عمل كيك الشيكولاتة