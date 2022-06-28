نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بصوص الشوكولاتة أصنعي كيك الشوكولاتة الهش بمقادير مظبوطة وغير مكلفة وبطعم لذيذ في المقال التالي
الكيك نوع من أنواع الحلويات، والتى لا يقاوم طعمها أحد لأن لها طعم لذيذ، والذي يميز الكيك ويجعل طعمه جميل وشهي إضافة الشيكولاتة التى يعشقها الكبار وبصفة خاصة الأطفال فتقوم ربة المنزل بعمل الكيك بالشيكولاتة لتقديمه لأفراد أسرتها، وتقدمه أيضا فى المناسبات السعيدة، وفى حفلات أعياد الميلاد، ويفضل الكثير من الناس فى وجبة الإفطار تناول الكيك بجانب كوب الشاي أو كوب الكاكاو باللبن أو كوب الحليب، وبعض الناس يفضلون تناول الكيك فى أى وقت من أوقات اليوم، والبعض يتناوله بعد الوجبات الرئيسية كنوع من التحلية، وبما أن الكيك من مكوناته البيض والحليب والكاكاو والسكر والدقيق فإنه يعطى الجسم النشويات والبروتينات والكالسيوم وغيرها الكثير من العناصر الغذائية التي تمد الجسم بالطاقة والنشاط والحيوية، وتقوى العظام والأسنان، وتعمل على بناء خلايا الجسم، ويفضل عمل الكيك فى المنزل لضمان نظافته وجودة مكوناته.
مكونات عمل كيك الشيكولاتة
- ثلاثة حبات من البيض
- إثنين ملعقة كبيرة من عصير الليمون
- ثلاثة ملاعق كبيرة من الفانيليا السائلة
- كوب وربع كبير من الحليب السائل
- ملاعق واحدة كبيرة من البيكنج بودر
- كوب وربع صغيرة من السكر
- نصف كوب صغير من زيت الزيتون أو الزبدة حسب الرغبة
- إثنين ونصف كوب كبير من الدقيق والبيض والمنخول
- أربعة ملاعق كبيرة من الكاكاو الخام
طريقة عمل كيك الشيكولاتة
- قبل عمل الكيك نقوم بتشغيل الفرن على درجة حرارة متوسطة، ونتركها حتى تسخن.
- ثم نحضر الخلاط الكهربائي ونضع به البيض وعصير الليمون والفانيليا السائلة والسكر ثم نقوم بخفق هذا الخليط.
- وبعد ذلك نقوم بإضافة الحليب وزيت الزيتون أو الزبدة ونستمر فى الخفق جيدا حتى نحصل على خليط متجانس.
- ثم نسكب هذا الخليط فى وعاء مناسب ثم نضيف الدقيق والكاكاو الخام والبيكنج بودر، وبإستخدام ملعقة خشبية أو مضرب يدوي نقوم بخلط هذا العجين فى إتجاه واحد حتى يتداخل الدقيق فيه، وحتى لا يخرج منه الهواء.
- ثم نسكب خليط الكيك فى صينية ونضعها بالفرن لمدة ساعة إلا عشر دقائق حتى النضج، مع مراعاة عدم فتح الفرن، وبعد ذلك نقدمه فى طبق التقديم وبالهناء والشفاء.
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