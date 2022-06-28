مزيج البطاطس باللحمة مفيش حد فينا مابيحبوش، لكن الطريقة التقليدية اوقات كتير بنزهق منها وبنحس اننا محتاجين تغيير في الطريقة، خصوصا بعيد عن اضافات الصلصة والمسبك والدهون الكتيرة، فلو بتدوري على تطوير للطبق المصري الأصيل ده، في المقال ده انتي لقيتي اللي بتدوري عليه.. هنقولك بـ5 مكونات بس.. ازاي تعملي أحلى طبق لحمة بالبطاطس وفي ربع ساعة بس

بـ5 مكونات بس..أعملي أحلى طبق لحمة بالبطاطس وفي ربع ساعة بس

مدة تحضير الوصفة دي:

17 دقيقة وهيكون الطبق جاهز بالكامل، والكمية في الوصفة دي هتكفي من 6 لـ8 أفراد.

المكونات اللي هتحتاجيها:

حوالي كيلو لحمة ستيك مقطعة مكعبات صغيرة إلى متوسطة الحجم.

3 ملاعق صغيرة زيت زيتون “هنحتاجهم على مرات”

3 حبات ففلفل مقطعة إلى شرائح ويكونوا متنضفين

1 بصلة صغيرة مقطعة إلى شرائح

4 ملاعق صغيرة بابريكا

2 ملاعق صغيرة ملح ثوم

كزبرة خضراء للتزيين “اختياري”

معلقتين ملح

طريقة التحضير:

سخني طاسة شواء على نار عالية ورشي كل جانب من شرائح اللحم بملح، بعد كده حطي اللحمة في الطاسة وسيبيها تاخد صدمة على نار متوسطة. سيبيها في الطاسة من 6 لـ8 دقايق واقلبيها من وقت للتاني لكن خلي بالك عشان ما تنشفش.

بعد مرور الوقت؛ طلعي اللحمة من الطاسة وحطيها في طبق وغطيها كويس بورق فويل لمدة 10 دقايق. في طاسة اللحمة وعلى نار متوسطة حطي معلقة واحدة من زيت الزيتون، وحطي البصل والفلفل.

في الطاسة اللي سوينا فيها اللحمة، حطي الملعقة الصغيرة الأولى من زيت الزيتون وأضيفي الفلفل والبصل، وسيبيهم يستووا تقريبا 3 دقايق.

بعد كده ضيفي البطاطس وزيت الزيتون المتبقي واطبخيها لحد ما تستوي بالكامل ويبقى لونها ذهبي من بره. على ما البطاطس تستوي، اكشفي الفويل من على الحمة هتلاقيها كملت سوا، حطيها على البطاطس وقلبيهم سوا على النار بالراحة حوالي دقيقتين كمان.بعد كده قدميها مع الكزبرة الخضراء وبالهنا والشفاء.

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