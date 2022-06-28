7 علامات دليل على انك شخصية عاطفية.. اعرفي ايه هما وازاي تتعاملي معاهم

التعاطف أو العاطفية في الشخصية هو إن الشخص يحس باللي حواليه وغالبًا بيتلقى عواطفه زي مشاعرهم. وده السبب في أن الناس غالبا بتلجأ له عشان يأخذوا المشورة والتعاطف. ومع ذلك، مش كل اللي بيهتم بمشاكل الناس بيتسم بالتعاطف لكن في علامات واضحة بتكشف إذا كنت متعاطفًا أو لا، وبعضها هيفاجئك فعلا.

لو كنتي حساسة جدا للأصوات والدوشة

الحساسية مبتقتصرش بس على المشاعر، لكن كمان في الأصوات العالية والروائح القوية والأحاسيس القوية. بتلاقي نفسك منزعجة من الناس اللي جنبك وبتسمع موسيقة عالية أو بتتكلم في التليفون بصوت عالي. كمان ممكن تكرهي الروائح القوية، في النهاية هتكوني حساسة جدا لحاجات كتير في الحياة اليومية وبتفضلي تحاولي تحافظي الهدوء.

حدسك بيكون قوي

شعورك الغريزي بيكون قوي جدا، وبتثقي فيه في كل مرة بتأخذي فيها قرار. بالنسبة لبعض الناس، ممكن تباني إنك متسرعة، لكن في الحقيقة، أنت بتكوني عارفة أن قرارك هو القرار الصحيح. بينبهك حدسك للحاجات اللي المفروض تعمليها والحاجات اللي تتجنبيها وده بيساعدك على تحديد إمتى ييكون الناس مش صادقين معاكي.

مابتحبيش الزحمة وبتحبي تقضي وقت لوحدك

ممكن تواجدك بين عدد كبير من الناس يبقى مربك بالنسبة لك بسبب الدوشة والأصوات العالية، وبتحتاجي وقتها تدوري على مكان أكثر هدوء تبعدي فيه وده لأن دماغك وقلبك حساسين جدا تجاه أي شيء سلبي أو مثير، وعشان تعالجي المشاعر السيئة اللي ممكن تعود عليكي من الدوشة لازم تدي نفسك وقت عشان تقدري تشحني طاقتك تاني، لكن كوني حذرة من عزل نفسك كثير عن العالم الخارجي.

تقدري تكتشفي الكذب من على بعد أميال

بفضل حدسك، بتقدري تحسي لو شخص ما غير أمين أو بيخدعك. ممكن متكونيش عارفة إيه اللي بيخدعك فيه أو إيه ورا كذبه لكن الأكيد إنك هتفهمي كذبهم وخداعهم على الأغلب، وأكيد كمان إن في أوقات البعض هيقدر يخدعك بنجاح وده أمر طبيعي تمامًا لأن البعض منا أفضل في الكذب.

بيكون عندك صعوبة في إنك تحطي حدود

غالبا بتكوني عايزة تدي أكبر قدر ممكن للناس وأن تكوني جنبهم دايما، حتى لما بتكوني مرهقة تمامًا وبتحسي أن الحدود بتعني أنك بتتجاهلي الشخص وما بتهتميش بيه بقدر كافي؛ وده ممكن ينتهي بيكي للشعور بالإرهاق العاطفي،ضروري تكوني موجودة لنفسك مش للناس بس عشان كده مهم أن تحطي حدودك عشان تحمي نفسك من المشاعر الضارة والسلبية التي هتأثر عليكي بالسلب.

الناس بتيجي تأخذ مشورتك

غالبا هتكوني مستمعة ممتازة، ما بتقاطعيش الشخص وهو بيتكلم وبتسمعي له باهتمام. وده اللي بيخلي الناس تجري عليكي عشان تحكيلك أي حاجة مهمة بتحصل معاهم ومع ذلك، لازم تتأكدي إنك قادرة ومتحكمة، لأن مشاكل الناس ممكن أن تسيب لك الأذى العاطفي. كوني حذره جدًا من الأشخاص اللي بيحاولوا يتلاعبوا بيكي لمجرد أنهم يعرفوا مدى اهتمامك.

بتحسي بجو الأوضة أو المكان اللي انتي فيه

السلام والصفاء مهمين ليكي، وده اللي بتدوري عليه لما بتدخلي الأوضة. بتحبي الأجواء الدافئة بالنباتات والألوان الزاهية اللي بتتميز بالهدوء والسكينة. بتقدري تحسي بالصفات بشكل صح لما بتدخلي مكان ما ولو كان عندك شعور سلبي، فده بيكون كافي إنك تعوزي تمشي من المكان.

هل تعتقدي أنك عاطفية؟ إذا كانت الإجابة بنعم، فكم علامة لاحظتيها في نفسك؟