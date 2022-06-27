مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهز

مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهزكفتة الأرز من الأكلات القديمة ذات الشعبية الواسعة، والتى كانت تقوم الأمهات بإعدادها أكثر من مرة شهرياً، حيث بمجرد طهيها يسرع الجميع على تناولها، وخاصة أن الكفتة من الأكلات التى يفضل الكبار والصغار تناولها، فهي من اللحوم المغذية والحقيقة والشهية في المذاق، حيث تتمثل كفتة الأرز في خلط كمية من الأرز المطحون مع اللحم المفروم لتحضير أصابع الكفتة اللذيذة، كما يمكن قلي أصابع كفتة الأرز أو وضعها في صلصة الطماطم حسب رغبة كل شخص، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل كفتة الأرز.

طريقة عمل كفتة الأرز

أكثر ما يزعج الأمهات هو عدم تماسك أصابع كفتة الأرز أثناء طهيها مثل المطاعم، لذا تبحث جميع الأمهات عن سر تماسك كفتة الأرز، ولا يتم تفكيكها أثناء الطهي، حيث أنه هناك عدة تكات لابد من إتباعها لتحضير أصابع كفتة الأرز بكل مميز وشهي، لذا نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الكفتة.

المكونات

نصف كيلو من اللحم المفروم.

كيلو من الأرز المطحون.

بهارات اللحم.

ملح وفلفل أسود.

كزبرة مفرومة.

فلفل ألوان مفروم.

5 فصوص ثوم مفرومين.

بصلة مقطعة مكعبات.

طريقة تحضير كفتة الأرز

لا تواجه الأمهات صعوبة أثناء عمل كفتة الأرز فهي سريعة التحضير، ولكن تحتاج إلى إتباع الخطوات بدقة حتى لا تتفكك الكفتة وتصبح غير شهية، فهي سريعة التحضير ولا تحتاج إلى وقت كبير أثناء الطهي، ويمكن تحضيرها بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية.