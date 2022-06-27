نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهز في المقال التالي
مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهزكفتة الأرز من الأكلات القديمة ذات الشعبية الواسعة، والتى كانت تقوم الأمهات بإعدادها أكثر من مرة شهرياً، حيث بمجرد طهيها يسرع الجميع على تناولها، وخاصة أن الكفتة من الأكلات التى يفضل الكبار والصغار تناولها، فهي من اللحوم المغذية والحقيقة والشهية في المذاق، حيث تتمثل كفتة الأرز في خلط كمية من الأرز المطحون مع اللحم المفروم لتحضير أصابع الكفتة اللذيذة، كما يمكن قلي أصابع كفتة الأرز أو وضعها في صلصة الطماطم حسب رغبة كل شخص، لذا سوف نوضح لكم طريقة عمل كفتة الأرز.
طريقة عمل كفتة الأرز
أكثر ما يزعج الأمهات هو عدم تماسك أصابع كفتة الأرز أثناء طهيها مثل المطاعم، لذا تبحث جميع الأمهات عن سر تماسك كفتة الأرز، ولا يتم تفكيكها أثناء الطهي، حيث أنه هناك عدة تكات لابد من إتباعها لتحضير أصابع كفتة الأرز بكل مميز وشهي، لذا نحتاج إلى المكونات التالية لتحضير الكفتة.
المكونات
- نصف كيلو من اللحم المفروم.
- كيلو من الأرز المطحون.
- بهارات اللحم.
- ملح وفلفل أسود.
- كزبرة مفرومة.
- فلفل ألوان مفروم.
- 5 فصوص ثوم مفرومين.
- بصلة مقطعة مكعبات.
طريقة تحضير كفتة الأرز
لا تواجه الأمهات صعوبة أثناء عمل كفتة الأرز فهي سريعة التحضير، ولكن تحتاج إلى إتباع الخطوات بدقة حتى لا تتفكك الكفتة وتصبح غير شهية، فهي سريعة التحضير ولا تحتاج إلى وقت كبير أثناء الطهي، ويمكن تحضيرها بكل سهولة من خلال إتباع الخطوات التالية.
- أولاً لابد أن يكون اللحم مفروم والأرز مطحون وباقي المكونات مفرومة.
- نحضر بولة عميقة ونضع فيها اللحم المفروم والأرز المطحون والبهارات والملح والفلفل الأسود والكزبرة والفلفل والثوم ونقلب جميع المكونات.
- نضع البولة في الثلاجة لمدة ساعة أو ساعتين حتى تتجانس مكونات الكفتة.
- نخرج البولة من الثلاجة ونبدأ في تشكيل الخليط على هيئة أصابع.
- لابد من وضع زيت في طاسة القلي ويكون سخن حتى يتم قلي أصابع الكفتة.
- نترك الكفتة في الزيت حتى تتحمر ويصبح لونها ذهبي.
- نخرج كفتة الأرز على مناديل ورقية للتخلص من بقايا الزيت.
- يمكن وضع كفتة الأرز في صلصة وتقديمها.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر مكون واحد لو ضفتيه علي كفتة الأرز هيضاعف حجمها وعمرها ما هتفك منك بطعم احلي من الجاهز على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.