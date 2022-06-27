معجزة اقوى كيراتين طبيعى منزلى لفرد الشعر المجعد وتطويلة وملئ الفراغات شعرك هيتغير 180 درجة احسن من السيشوار مليون مرة

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عمر شويل - جدة معجزة اقوى كيراتين طبيعى منزلى لفرد الشعر ، تسعى كل سيدة وفتاة في مقتبل العمر عن طرق تساعدها بأن تحصل على كيراتين الشعر بطريقة طبيعية آمنة وغير مكلفة، كما أصبح تواجد المستحضرات التي تعمل على فرد الشعر كثيراً جداً وأغلبها يكون غير آمن على الشعر ويؤدي إلى تلفه من الجذور حتى الأطراف ويستغرق وقت طويل حتى يستعيد جماله وحيويته.

ولكن سيدتي من بعد الآن لا تتحملين الكثير من الأعباء فنحن سوف نمنحك الفرصة للحصول على كيراتين طبيعي من خلال تقديمنا إلى مجموعة من الوصفات البديلة للبروتين والتي تعطي نفس نتيجة الكيراتين.

معجزة اقوى كيراتين طبيعى منزلى لفرد الشعر

يعتبر الكيراتين من أحد أنواع البروتين المهمة جداً للشعر والتي يتكون منها الأظافر والشعر والجلد ومن الممكن أن يتم العور عليه من خلال الأعضاء والغدد، وهذا لأن الكيراتين هو عبارة عن بروتين أساسي لتركيب الشعر ويعتقد بعض من الأفراد أن مكملات الكيراتين ومنتجاته وعلاجاته وتساهم على تقوية الشعر وأصبح أكثر صحة ومن الخلطات التي تكون بديل الكيراتين الآتي:

كيراتين الخميرة والنشا

تعد الخميرة من المكونات الطبيعية التي يتم استخدامها في تحضير المعجنات ولكنها تحتوي على عناصر مفيدة جداً لفروة الرأس والشعر ويتم استخدامها باتباع خطوات تتمثل في الآتي:

المكونات:

1 بيضة.

2 ملعقة كبيرة نشا.

1 كيس خميرة فورية.

2 ملعق كبيرة خل التفاح.

طريقة الإعداد:

في وعاء يتم خلط المكونات مع بعضها البعض بشكل جيد.

ثم يتم ترك الخليط امدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

يتم توزيع الخليط على الشعر بالتساوي ويترك لمدة ساعة كاملة مع تغطيته بغطاء الاستحمام.

يتم غسيل الشعر بعد ذلك بالماء الفاتر والشامبو والبلسم.

الأفوكادو والمايونيز لفرد الشعر

تعتبر من الخلطات التي تعمل على فرد الشعر بسرعة كبيرة جداً كما أنها تمنحه لمعان وقوة غير عادية ويمكن الاعتماد عليها في فرد وتنعيم الشعر بهذه الطريقة التي تضم التالي:

المكونات:

حبة ناضحة من الأفوكادو.

2 ملعقة كبيرة من المايونيز.

طريقة الإعداد: