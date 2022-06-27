لو عايزة تعملي قرنبيط كرسبي وصحي وبدون ما يشرب زيت كتير أعملي هذه الطريقة

من الخضراوات التي تكون محببة ويعشقها جميع الناس كبار السن وصغار السن أيضا هو القرنبيط حيث أنه يتميز بمذاق لذيذ وجميل وهو من أنواع الخضراوات التي تنتشر بكثرة في فصل الشتاء ويشتهر في كل البلدان العربية، فمن الممكن أن نقوم بعمل الكثير من الوصفات أو المأكولات من خلال إستخدام القرنبيط ومن ضمن هذه الوصفات هو مخلل القرنبيط وكذلك صينية القرنبيط باللحمة المفرومة والبشاميل، وأيضا القرنبيط البانيه والقرنبيط المشوي أو المقلي وغير ذلك العديد، ومن المعروف أن القرنبيط من الخضراوات التي تكون مليئة بالعناصر الغذائية والتي تفيد جسم الإنسان وذلك لإحتوائه على البروتينات والحديد والكالسيوم وغيرهم، والأكلة أو الوصفة المفضلة عند كل الناس وبالأخص الأطفال هي القرنبيط المقلي المقرمش أو الكرسبي حيث أنه يتميز بطعم شهي جدا ورائحة ومقرمشة جذابة جدا ويتم عمله بطريقة سهلة ولا يحتاج إلى تكاليف كثيرة.

مكونات القرنبيط الكرسبي

ثمرة واحدة من القرنبيط.

كمية مناسبة من الماء.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.

نصف حزمة من البقدونس المفروم والشبت المفروم.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري والبابريكا.

رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

طريقة عمل القرنبيط الكرسبي