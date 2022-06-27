لو عايزة تعملي قرنبيط كرسبي وصحي وبدون ما يشرب زيت كتير أعملي هذه الطريقة

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من الخضراوات التي تكون محببة ويعشقها جميع الناس كبار السن وصغار السن أيضا هو القرنبيط حيث أنه يتميز بمذاق لذيذ وجميل وهو من أنواع الخضراوات التي تنتشر بكثرة في فصل الشتاء ويشتهر في كل البلدان العربية، فمن الممكن أن نقوم بعمل الكثير من الوصفات أو المأكولات من خلال إستخدام القرنبيط ومن ضمن هذه الوصفات هو مخلل القرنبيط وكذلك صينية القرنبيط باللحمة المفرومة والبشاميل، وأيضا القرنبيط البانيه والقرنبيط المشوي أو المقلي وغير ذلك العديد، ومن المعروف أن القرنبيط من الخضراوات التي تكون مليئة بالعناصر الغذائية والتي تفيد جسم الإنسان وذلك لإحتوائه على البروتينات والحديد والكالسيوم وغيرهم، والأكلة أو الوصفة المفضلة عند كل الناس وبالأخص الأطفال هي القرنبيط المقلي المقرمش أو الكرسبي حيث أنه يتميز بطعم شهي جدا ورائحة ومقرمشة جذابة جدا ويتم عمله بطريقة سهلة ولا يحتاج إلى تكاليف كثيرة.
مكونات القرنبيط الكرسبي
- ثمرة واحدة من القرنبيط.
- كمية مناسبة من الماء.
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- ثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- نصف حزمة من البقدونس المفروم والشبت المفروم.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري والبابريكا.
- رشة من الملح والفلفل الأسود حسب الرغبة.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
طريقة عمل القرنبيط الكرسبي
- في البداية قومي بتقطيع ثمرة القرنبيط إلى زهرات متوسطة الحجم أو الحجم يكون علي حسب الرغبة ثم نحضر وعاء كبير ونضعه على النار ونضع به كمية مناسبة من الماء.
- ونترك الماء على النار حتى الغليان وبعد غليانها نضع زهرات القرنبيط ورشة من الملح والكمون ونتركه حتى يتم سلق القرنبيط جيدا.
- وبعد ذلك يتم رفعه من على النار ونضعه في مصفاة لنتخلص من الماء ثم يتم تجهيز طبق عميق لتجهيز الخلطة.
ونضع في هذا الطبق كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض وثلاث ملاعق صغيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة صغيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ثم يتم إضافة ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح ورشة من الفلفل الأسود ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الكزبرة الجافة.
- ونضيف ربع ملعقة صغيرة الحجم من الكاري والبابريكا ثم يتم خلطهم مع بعض ونضع البقدونس والشبت المفروم ويتم وضع كمية من الماء بشكل كبير ونستمر في عجن المكونات مع بعضها للحصول على عجينة سائلة وثقيلة قليلا.
- ونحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت ونضع قطع القرنبيط في خلطة الدقيق وبعد تسخين الزيت نضع القرنبيط ونتركه حتى يكون باللون الذهبي ومقرمش.
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