طريقة عمل الشيش طاووق المشوي بالتتبيلة والخلطة السرية بطعم وريحة ومذاق يجنن

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يعد الشيش طاووق من ألذ الأكلات فهو يتميز بمذاق رائع وشهي جدا فكل الناس يعشقون تناوله وبالتحديد صغار السن فجميع الأشخاص يرغبون تناوله في المطاعم، حيث أن الشيش طاووق يقدم بجانب طبق من البطاطس المقلية والمكرونة والسلطة أو المخلل أو من الممكن أن يقدم في سندوتشات فيتم حشوه في الخبز السوري أو التورتيلا، ومن المعروف أن الشيش طاووق يتم عمله بإستعمال أوراك الفراخ ويمكن أن نستخدم صدور الفراخ ولكن الأحلى في الطعم هي أوراك الفراخ وغير ذلك فهي يتم تسويتها بشكل سريع ويكون أسرع من الصدور، ولكن عندما نقوم بعمل هذه الأكلة لابد أن تكون الأوراك مخلية ويتم تقطيعها على شكل مكعبات متوسطة الحجم، وأن هذه الأكلة تحتوي على كمية كبيرة من العناصر الغذائية فهي غنية بالبروتينات والمعادن وغيرهم وذلك لإحتوائها على الفراخ وأنواع من الخضراوات مثل الفلفل الأخضر والطماطم والبصل، ويكون الشيش طاووق عبارة عن مكعبات من الفراخ والخضراوات ونضعها في سيخ خشبي ويتم تسويته في الفرن أو على الشواية.
مكونات عمل الشيش طاووق
- نصف كيلو من أوراك الفراخ المخلية.
- كوب واحد كبير من الزبادي.
- ثلاث ملاعق كبيرة الحجم من القشطة.
- أربع ملاعق كبيرة الحجم من الزيت النباتي.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من المستردة.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من بهارات الفراخ.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الثوم البودر والبصل البودر
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من الزنجبيل والبابريكا.
- ثمرتان من الطماطم.
- ثمرتان من الفلفل الأخضر.
- بصلة واحدة كبيرة الحجم.
طريقة عمل الشيش طاووق
- في البداية نقوم بتجهيز تتبيلة الفراخ فيتم تقطيع أوراك الفراخ المخلية إلى مكعبات متوسطة الحجم ويتم غسلها ونضعها في طبق.
- ثم نحضر وعاء عميق ونضع به الزبادي والمستردة والقشطة والزيت والملح والفلفل الأسود وبهارات الفراخ والثوم البودر والبصل البودر والزنجبيل والبابريكا.
- ويتم خلطهم مع بعض ونضيف في هذه التتبيلة مكعبات الفراخ ويتم تقليبهم مع بعض ونتركها في الثلاجه لعدة ساعات.
- وبعد ذلك قومي بتقطيع البصل والفلفل والطماطم إلى مكعبات متوسطة الحجم ونضعهم في طبق كبير ونضيف إليهم رشة من الملح والفلفل الأسود ويتم خلطهم مع بعض.
- ويتم تشغيل الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية ونحضر صينية كبيرة ونضع بها ورق زبدة ويتم دهنه بالزيت.
- ثم نحضر أسياخ خشبية ونضع بها مكعب من الفراخ بالتتبيلة ومكعب من الفلفل والبصل والطماطم ثم نضع مكعب من الفراخ وهكذا حتى نصل إلى نهاية السيخ.
- وبعد الإنتهاء من كل كمية الفراخ نقوم بوضع الأسياخ في الصينية ونضعها في الفرن ونتركها ليتم تسويته جيدا.
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