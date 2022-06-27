نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خلطة صاروخية لانبات الشعر وملئ الفراغات وتنعيم الشعر في اسرع وقت وبدون كيماويات خلطة طبيعية ١٠٠٪ في المقال التالي

عمر شويل - جدة طبعا الألوان الفاتحة والشعر القصير من أبرز القضايا التي تواجه كل امرأة وفتاة ، لذلك يبحث الكثيرون عن وصفات تقوي الشعر وتقوي البصيلات دون الإضرار به. تابع القراءة للتعرف على أفضل الخلطات الطبيعية للمساعدة في ضخ الدورة الدموية في شعرك للحصول على شعر كثيف وناعم وقوي. يمكن أيضًا تحفيز نمو الشعر وكثافته من خلال التركيبات الطبيعية والخلطات المصنوعة من مكونات المطبخ ، فهي تعمل العجائب ويتم الاتفاق عليها من قبل ملايين النساء في جميع أنحاء العالم ، ولكن إذا كنت مصرة ولديك الصبر للحصول عليها ، فعليك التأكد من ذلك لن يكون المزيج الطبيعي ساري المفعول خلال 3 أشهر من الاستخدام المنتظم. يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية ترطب الشعر وتساعد على منع تقصفه وتساعده على النمو بشكل أسرع. يستخدم العسل مع هذه التركيبة ، فهو مرطب طبيعي يساعد على الاحتفاظ بالرطوبة في خيوط الشعر ، لذا فإن خلط زيت جوز الهند والعسل في قناع الشعر المصنوع يدوياً سيساعد على تعزيز الترطيب. كما تعزز ملئ الفراغات وتحفز على انبات الشعر

خلطة لانبات الشعر وملئ الفراغات

خلطة جوز الهند بالعسل لانبات ونعومة الشعر

مكونات :

٣ ملاعق من زيت جوز الهند الاصلي

٣ ملاعق من العسل الابيض

طريقة الاستعمال :

نقوم بمزج الخليط مع بعضه بالتساوي والكمية تكون حسب حجم الشعر او طولة ، ثم نقوم بتوزيع الخليط على الشعر من اطراف للجذور ، ثم نقوم بتغطية الشعر بالبونية الخاصه بالحمام او قبعة الاستحمام ويترك مدة لا تقل عن نصف ساعة ، ثم نقوم بغسل الشعر وستحصلين على نتيجة مذهلة .

خلطة زيت الخروع لتكثيف وانبات الشعر

يقوم زيت الخروع بالعمل على تكثيف الشعر وانباته وهذا لاحتوائه على احماض ومضادات للميكروبات تعمل على علاج القشرة وبالتالي يمنع جفاف وتساقط الشعر

طريقة الاستعمال :

في وعاء قومي بوضع ربع كوب من زيت الخروع ، ثم قومي بتسخين الزيت في الميكرويف مدة عشر ثواني او ضعيه في حمام ماء ساخن حتى تجدي الزيت اصبح ساخن قليلا ولكن ليس بالدرجة بالمرتفعه ، ثم قومي بتدليك الزيت على جذور ومنبت الشعر حتى يتخلل الزيت فروة الرأس كلها ، ثم قومي بتركة لمدة نصف ساعة ثم قومي بغسل الشعر

خلطة القرفة وزيت جوز الهند لانبات الشعر وملئ الفراغات

يقوم عشب القرفة بتحفيز الدورة الدموية وانبات الشعر كما يساعد زيت جوز الهند على مساعدة الشعر على النمو

ملعقة من زيت جوز الهند

ملعقة القرفة المطحونه

طريقة الاستعمال :

قومي بخلط كلا من المكونات السابقه ختى يختلطا جيدا ثم قومي بتدليك فروة رأسك خلطة زيت الخروع لتكثيف وانبات الشعر بخليط القرفة ، ثم قومي بتركه على الشعر مدة ساعة او اقل ثم قومي بشطف الشعر مع الاستعمال ستلاحظي شعرك تم تطويله وتكثيفة .