ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس قبل القلي مش هتشرب زيت والطعم صحي ومقرمش

تعد البطاطس المقلية من أشهى وأجمل الأكلات والتي يعشقها جميع الأشخاص بلا إستثناء وصغار السن بالأخص حيث أنها تكون مميزة بمذاق لذيذ ورائحة جذابة وقرمشة ممتعة، وغير ذلك أن البطاطس من أصناف الخضراوات التي تستهلك بكثرة في جميع بلاد العالم نظرا لكثرة الأطباق التي يتم تقديمها بإستخدام البطاطس، فمن الممكن أن نقوم بعمل البطاطس المقلية أو مخلل البطاطس أو البطاطس المحشية باللحمة المفرومة أو صينية البطاطس باللحمة أو يتم عملها بالفراخ وغير ذلك العديد، فكل وصفة منعم لها طعم مميز ولكن الأكلة الأكثر تناولا والتي يكون عليها إقبال كبير هي البطاطس المقلية ولكن في هذه الأكلة تواجه أغلبية السيدات مشكلة وهي لا تكون البطاطس مقرمشة كما يرغبونها الأطفال، فتقوم بالبحث عن الخلطة التي تجعلها مقرمشة ولكن نجد أن الدقيق قادر على أن يجعل البطاطس مقرمش وذلك بإستخدام ملعقة واحدة فقط.

مكونات البطاطس المقلية بملعقة دقيق

نصف كيلو من البطاطس.

كمية مناسبة من الماء المثلج.

كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.

كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات البطاطس.

ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.

ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.

نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.

طريقة عمل البطاطس المقلية بملعقة دقيق