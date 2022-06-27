نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس قبل القلي مش هتشرب زيت والطعم صحي ومقرمش في المقال التالي
تعد البطاطس المقلية من أشهى وأجمل الأكلات والتي يعشقها جميع الأشخاص بلا إستثناء وصغار السن بالأخص حيث أنها تكون مميزة بمذاق لذيذ ورائحة جذابة وقرمشة ممتعة، وغير ذلك أن البطاطس من أصناف الخضراوات التي تستهلك بكثرة في جميع بلاد العالم نظرا لكثرة الأطباق التي يتم تقديمها بإستخدام البطاطس، فمن الممكن أن نقوم بعمل البطاطس المقلية أو مخلل البطاطس أو البطاطس المحشية باللحمة المفرومة أو صينية البطاطس باللحمة أو يتم عملها بالفراخ وغير ذلك العديد، فكل وصفة منعم لها طعم مميز ولكن الأكلة الأكثر تناولا والتي يكون عليها إقبال كبير هي البطاطس المقلية ولكن في هذه الأكلة تواجه أغلبية السيدات مشكلة وهي لا تكون البطاطس مقرمشة كما يرغبونها الأطفال، فتقوم بالبحث عن الخلطة التي تجعلها مقرمشة ولكن نجد أن الدقيق قادر على أن يجعل البطاطس مقرمش وذلك بإستخدام ملعقة واحدة فقط.
مكونات البطاطس المقلية بملعقة دقيق
- نصف كيلو من البطاطس.
- كمية مناسبة من الماء المثلج.
- كمية مناسبة من الزيت النباتي للقلي.
- كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات البطاطس.
- ربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا.
- ملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- نصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون.
طريقة عمل البطاطس المقلية بملعقة دقيق
- قومي في البداية بتقشير البطاطس ثم يتم غسله بالماء جيدا ونقوم بتقطيعه على شكل أصابع والحجم يكون علي حسب الرغبة.
- وبعد ذلك نحضر طبق عميق ونضع به البطاطس ونضيف إليه كمية مناسبة من الماء المثلج وقطع من الثلج أيضا ونضع رشة من الملح.
- ثم نقوم بإحضار وعاء مناسب ونضع به كوب واحد كبير من الدقيق الأبيض وملعقة واحدة كبيرة الحجم من مسحوق النشا وملعقة واحدة كبيرة الحجم من البيكينج بودر.
- ويتم إضافة نصف ملعقة صغيرة الحجم من بهارات البطاطس وربع ملعقة صغيرة الحجم من البابريكا ونصف ملعقة صغيرة الحجم من الكمون وملعقة واحدة صغيرة الحجم من الملح.
- ويتم خلط جميع المكونات الجافة مع بعض بطريقة جيدة ثم نحضر طاسة عميقة ونضعها على النار ونضع بها كمية من الزيت.
- وعند تسخين الزيت يتم تصفية البطاطس من الماء المثلج ونضعها بعد ذلك في خليط الدقيق وقومي بتقليب البطاطس مع هذه الخلطة جيدا.
- وقومي بوضع البطاطس مباشرة في الزيت ونتركه حتى يكون لونه ذهبي ومقرمش.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ملعقة واحدة ضعيها على البطاطس قبل القلي مش هتشرب زيت والطعم صحي ومقرمش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.