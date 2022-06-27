استعدي لعيد الأضحي وأعملي الممبار المحشي بخلطة الأرز السرية بطعم لذيذ جداً

يعشق ملايين المصريين فى مصر والعالم العربى تناول الممبار اللذيذ الذي يختلف طعمه عن باقى الأكلات فهو له طعم مميز وله نكهة جميلة وشهية جدا، ولكن تنظيف الممبار يحير الكثير من السيدات، ويعتبر أيضا من المعوقات التى تواجهها، ولكن نعرض إليكي فى هذا المقال كيفية تنظيفه بطرق سهلة جدا ولا تأخذ وقت كثيرا فى تنظيفه خاصة مع إقتراب عيد الأضحى، ونقدم أيضا طريقة حشوه، والممبار عبارة عن الأمعاء الدقيقة من الخروف، والتى يتم إزالة الدهون منها بالملح والخل الأبيض وعصير الليمون وبيكربونات الصوديوم والدقيق، ويمكن أن يتم حشو الممبار بالأرز والبصل والطماطم والكزبرة الخضراء، ويقدم الممبار الجميل فى وجبة الغذاء بجانب طبق من المخلل، ويقدم أيضا فى العزومات للضيوف أو فى المناسبات السعيدة، وحتى الأطفال يعشقون تناول الممبار، وسر طعم الممبار والذي يزيد من طعمه حلاوة هو الحشوة التى سوف نعرضها.

مكونات تنظيف وحشو الممبار

نصف كيلو من الممبار

كمية مناسبة من الملح

نصف كوب صغير من الخل الابيض

ثلاثة ملاعق كبيرة من عصير الليمون

ثلاثة بيكربونات الصوديوم

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من الدقيق

كمية مناسبة من الأرز

إثنين ثمرة من البصل المقطع

إثنين ثمرة من الطماطم المقطع

كمية مناسبة من الكزبرة الخضراء

كمية مناسبة من البقدونس الاخضر

ربع ملعقة صغيرة من الملح

ثلاثة ملاعق كبيرة من زيت الزيتون

ملعقة واحدة صغيرة من الكزبرة الجافة

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون

ربع ملعقة صغيرة من الحبهان

رشة صغيرة من الزنجبيل

رشة صغيرة من البابريكا

طريقة تنظيف وحشو الممبار