نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ماسك الحليب الرهيب لتبييض الوجه وتنقيته من أي بقع وتصبغات من أول أستعمال في المقال التالي

كل عروس إقترب موعد زفافها، وكل السيدات تبحث على طرق طبيعية بعيدا عن أى مواد ضارة لتبييض الوجه بشكل طبيعي وجذاب، وتظهر الوجه صافي وناعم وخالي من أي عيوب أو بقع فننصح بإستخدام ماسك الحليب المكون من الحليب والزبادي وعصير الليمون ودقيق الشوفان والعسل الأبيض والقهوة، والذى له فوائد رهيبة فهو يخلص البشرة من أى بقع داكنة ومن الجلد الميت فيعطي الوجه تفتيح وبياض مثل الثلج، ويعمل على إزالة الهالات السوداء لأن الحليب يحتوي على البروتينات والفيتامينات التي تغذي البشرة وتجدد خلايا الوجه وتفتح من لون البشرة الغامقة، والحليب له فوائد أخرى مثل أنه يقوي العظام والأسنان لأنه يحتوي على الكالسيوم، ويدخل الحليب فى الكثير من الأكلات مثل البشاميل وعمل الحلويات، والحليب يصنع منه الجبن والزبادي والرايب والزبدة البلدي والمورتة فكل الفتيات والسيدات ننصحهم بإستخدام ماسك الحليب لأنه طبيعي وآمن على البشرة، والبعد كل البعد عن الماسكات التجارية لأنها تحتوى على مواد تفتح البشرة بطرق كيميائية فهذا غير صحي وغير آمن على البشرة لأنها تسبب لها الإحمرار وظهور الحبوب والندبات، وبعد بفترة من إستخدام هذه المواد الضارة يرجع الوجه إلى الإسمرار وأكثر من الأول، وماسك الحليب تستطيعي تحضيره فى المنزل بمكونات متوفرة فى كل محلات العطارة وبأسعار تناسب الجميع، وطريقة تحضير سهلة وبسيطة، ولا تأخذ إلا دقائق معدودة فى إعدادها. مكونات ماسك الحليب لتبييض الوجه ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من الحليب

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الزبادي

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من دقيق الشوفان

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من العسل الأبيض

إثنين ملعقة كبيرة الحجم من القهوة

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من الكركم

إثنين ملعقة صغيرة من زيت الزيتون

إثنين ملعقة صغيرة من زيت الجوجوبا طريقة عمل خلطة ماسك الحليب لتبييض الوجه نحضر إناء ونضع به زيت الزيتون وزيت الجوجوبا ثم نقوم بتسخينهم فى الميكرويف.

وبعد ذلك نضع على الزيوت الحليب والزبادي وعصير الليمون ودقيق الشوفان والعسل الأبيض والقهوة والكركم ثم نخلط جميع هذه المكونات مع بعض حتى يصبح لدينا مزيج متجانس.

ثم نضع هذا الماسك على الوجه ونوزعه برفق وبشكل دائري ثم نتركه لمدة خمسة وعشرون دقيقة.

وبعد ذلك نقوم بغسل الوجه بالماء البارد، وتكرر وضع الماسك على الوجه ثلاثة مرات في الأسبوع ولمدة خمسة عشر يوما.

وبعد إنتهاء المدة سوف نلاحظ ظهور الوجه ببشرة أبيض وأفتح عشرة درجات بإستخدام ماسك الحليب الرائع. عمر شويل - جدة ماسك الحليب الرهيب لتبييض الوجه وتنقيته من أي بقع وتصبغات من أول أستعمال - ثقفني

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر ماسك الحليب الرهيب لتبييض الوجه وتنقيته من أي بقع وتصبغات من أول أستعمال على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.