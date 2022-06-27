مقشر منزلي لتقشير الجلد الميت والبقع الداكنة من البشرة والجسم كله والنتيجة رهيبة

تحتاج البشرة إلى التقشير الدائم فيوجد أنواع منه مثل التقشير الطبيعي والتقشير الكيميائي فالتقشير الطبيعى المكون من السكر والقهوة والعسل الأبيض وعصير الليمون وماء الورد يعمل على إزالة كل خلايا الجلد الميتة وبالتالي يجددها ويجعل ملمسها ناعم، ويحمي الوجه من تراكم الزيوت والدهون فى المسام، ويعالج من جفاف وخشونة البشرة، ويخلص البشرة من التجاعيد مثل تجاعيد حول الفم وتجاعيد حول العين والجبين فيعمل على شد الوجه، ويعطي البشرة التفتيح والبياض الطبيعي ويوحد لونها، ويزيل كل الشوائب والأتربة العالقة بالبشرة، ويعطي البشرة النضارة والحيوية ويجعلها أقل سنا فيجب أن نبتعد كل البعد عن التقشير الكيميائي لأنه يؤدي إلى ظهور الحبوب والندبات، ويمكن أن يؤدي إلى ظهور البقع البنية والنمش، ويمكن أن يؤدي إلى تورم الوجه والإلتهابات خاصة لأصحاب البشرة الحساسة، ويسبب إحمرار وتهيج بالبشرة، ويزيد من إسمرار الوجه خاصة لأصحاب الوجه الداكن، وغير هذا تعد من الوسائل التى تكلف الكثير من النقود، وبصفة خاصة إذا كان هذا التقشير فى مراكز التجميل، وسوف نقدم إليكى خلطة يتم تحضيرها فى المنزل، وتناسب البشرة الدهنية والبشرة الجافة.

مكونات لتقشير الوجه

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من السكر

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من القهوة

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من العسل الأبيض

أربعة ملاعق كبيرة الحجم من عصير الليمون

ثلاثة ملاعق كبيرة الحجم من ماء الورد

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من دقيق الشوفان

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من زيت الليمون

إثنين ملعقة صغيرة الحجم من الكركم

ملعقة واحدة صغيرة الحجم زيت اللوز

إثنين ملعقة صغيرة الحجم مسحوق الترمس

طريقة عمل خلطة تقشير البشرة