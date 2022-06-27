إزالة البقع والتجاعيد وتفتيح البشرة كبياض الثلج بوصفات طبيعية

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عمر شويل - جدة إزالة البقع والتجاعيد وتفتيح البشرة التي تعاني منها الكثير من السيدات، وكل ما يتسب في تغير لون بشرتهم واسمرارها، ومنها ظهور البقع والتجاعيد والكلف، وعادة ما تبحث عن طرق إزالة البقع والتجاعيد وتفتيح البشرة، عن طريق استخدام وصفات ومكونات طبيعية، وبذلك تحصل على نتيجة أفضل دون الإضرار بالبشرة، أو إجهادها من خلال استخدام مستحضرات تدخل في تركيبها مواد كيميائية قد تضرها على المدى البعيد، كما سنتعرف على أهم الأسباب التي تؤثر على البشرة، وتتسبب في ظهور البقع السوداء.

أسباب ظهور البقع السوداء والتجاعيد واسمرار البشرة

تعرض البشرة للأشعة الفوق البنفسجية الضارة.

تعرض البشرة للتلوث والأتربة.

اتباع نظام غذائي غير صحي، لا يساعد البشرة للحصول على العناصر الغذائية اللازمة لها.

الإفراط في استخدام مستحضرات التجميل التي تحتوى على مواد كيميائية بنسب عالية.

إزالة البقع والتجاعيد وتفتيح البشرة

هناك العديد من الطرق والوصفات الطبيعية التي تساهم بشكل فعال في الحصول على بشرة فاتحة ونضرة، خالية من البقع السوداء، كما تعالج مشكلة ظهور التجاعيد، التي تظهر مع تقدم العمر.

وصفة تفتيح البشرة بالتفاح

تتكون هذه الوصفة من تفاحة نقوم بتقشيرها ونقطعها إلى شرائح، ونقوم بنقعها في كوب من الحليب السائل، ونتركهم لمدة نصف ساعة، بعد ذلك نقوم بضربهم جيدا في الخلاط الكهربائي، حتى تتجانس المكونات مع بعضها البعض.

نقوم بعد ذلك بوضعه في الثلاجة، لمدة ربع ساعة، ونخرجه ونقوم بإضافة ملعقة كبيرة من عصير الليمون الطازج إليه، ونقلبهم مع بعض جيدا، ويصبح الماسك جاهز لاستخدامه على البشرة، والمنطقة المراد تفتيحها، ونتركه على البشرة لمدة 15 دقيقة.

يغسل بعد ذلك باستخدام الماء الفاتر، بعد ذلك يتم تمرير قطعة من الثلج فوق البشرة، مما يجعل البشرة تحصل على ملمس ناعم، وأكثر حيوية.

يجب تكرار هذه الخطوات واستخدمها على البشرة مرة واحدة أسبوعيا، للحصول على بشرة أكثر بياضا وحيوية خالية من البقع السوداء.

وصفة الطماطم لتفتيح البشرة

تعد وصفات الطماطم من أكثر الوصفات الفعالة في تفتيح البشرة، وذلك لاحتواء الطماطم على فيتامين ج، الذي يعمل بدوره على تفتيح البشرة، ويوجد منها العديد من الوصفات، ومنها:

وصفة الطماطم والليمون

وتكون هذه الوصفة من مكونين اثنين فقط، متوفرين في كل منزل وهما الطماطم والليمون، نقوم بإضافة ملعقة كبيرة من عصير الطماطم الطازج، وعليها ملعقة صغيرة من عصير الليمون، وتخفيفها بالقليل من الماء، تجنبا لتحسس البشرة أو احمرارها. يوضع هذا الماسك على البشرة ويترك لمدة تتراوح ما بين 15 إلى 20 دقيقة ثم نقوم بغسل البشرة بالماء البارد.

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